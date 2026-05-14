Росія вбила українського спортсмена: тіло знайшли під завалами багатоповерхівки

Українець грав професійно у хокей та флорбол

У ході масованого нічного ракетного обстрілу України 14 травня загинув український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов. Тіло спортсмена виявили під час пошуково-рятувальних робіт у Дарницькому районі Києва, де російська ракета знищила цілий під’їзд багатоповерхового будинку.

Що потрібно знати

Про смерть спортсмена повідомили Федерації хокею та флорболу України. 30-річний Юрій загинув разом зі своєю дівчиною.

У чемпіонаті України з хокею Орлов виступав за київські команди "Дженералз" та "Крижинка-Компаньйон" у 2015–2017 роках. Він зіграв 66 матчів, у яких закинув 7 шайб та віддав 5 результативних передач.

Світла пам’ять Юрію Орлову. Щирі співчуття рідним та близьким усіх, хто постраждав внаслідок російської атаки у ніч проти 14 травня. Ще один кривавий теракт Росії — ще одне нагадування, що державі-агресору не місце в цивілізованому світі і на міжнародній спортивній арені. Федерація хокею України

Юрій Орлов/Фото: ФХУ

У флорбол Юрій грав за клуб КФК із 1996 по 2026 роки.

Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі. Його відданість справі, професіоналізм та людяність назавжди залишатимуться в пам’яті всіх, хто мав честь його знати. Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться у серцях української флорбольної спільноти. Українська федерація флорболу

Нагадаємо, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч проти 14 травня. Вибухи лунали не лише у столиці, а й у Хмельницькій, Одеській, Харківській та інших областях. Кількість загиблих у Києві зросла до 8.