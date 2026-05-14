Россия убила украинского спортсмена: тело нашли под завалами многоэтажки

Украинец играл профессионально в хоккей и флорбол

В ходе массированного ночного ракетного обстрела Украины 14 мая погиб украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов. Тело спортсмена обнаружили в ходе поисково-спасательных работ в Дарницком районе Киева, где российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажного дома.

О смерти спортсмена сообщили Федерации хоккея и флорбола Украины. 30-летний Юрий погиб вместе со своей девушкой.

В чемпионате Украины по хоккею Орлов выступал за киевские команды "Дженералз" и "Льдинка-Компаньон" в 2015–2017 годах. Он сыграл 66 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 5 результативных передач.

Светлая память Юрию Орлову. Искренние соболезнования родным и близким всех, кто пострадал в результате российской атаки в ночь на 14 мая. Очередной кровавый теракт России – еще одно напоминание, что государству-агрессору не место в цивилизованном мире и на международной спортивной арене. Федерация хоккея Украины

Юрий Орлов/Фото: ФХУ

В флорбол Юрий играл за клуб КФК с 1996 по 2026 годы.

Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі. Його відданість справі, професіоналізм та людяність назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь його знати. Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться в серцях української флорбольної спільноти. Украинская федерация флорбола

Напомним, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 14 мая. Взрывы раздавались не только в столице, но и в Хмельницкой, Одесской, Харьковской и других областях. Количество погибших в Киеве возросло до 8.