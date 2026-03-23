Жизнь под прицелом fpv-дронов: как сегодня выглядит Дружковка (репортаж Яна Доброносова)

Мария Назарова ,
Автор
Как выглядит Дружковка Новость обновлена 23 марта 2026, 19:39
Как выглядит Дружковка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Корреспондент показал, как выживают люди в прифронтовом городе

Россияне уничтожают еще один украинский город. Речь идет о Дружковке Донецкой области, которая целенаправленно превращается в сплошные руины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил прифронтовой город. Он показал, как живут остающиеся в нем люди.

Населенный пункт расположен в 13 км от окопов россиян. Такая близость от ЛБС влечет за собой постоянную опасность и обстрелы россиян. С каждым днем в Дружковке все больше разбитых домов и сгоревших автомобилей на улицах, которые уже стали чем-то привычным для местных жителей.

Дружковка Донецкая область на карте
Дружковка на карте. Данные: DeepState

Над городом постоянно летают fpv-дроны. Ранее мы писали, что одним из маркеров военного времени в Дружковке являются антидроновые сетки. Также обычным явление стали клубы дыма над городом.

Кроме того, что здесь часто случаются пожары в результате атак БПЛА, люди вынуждены топить буржуйки и готовить еду на кострах из-за отсутствия электричества и газа. Один из местных жителей рассказал, что готовит курицу на несколько семей, поскольку купить другой еды нет возможности.

Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026
Дружковка, март 2026

До большой войны в Дружковской общине проживали более 60 тысяч человек, однако сейчас большинство вынуждены были уехать, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. Однако часть людей остаются в городе.

Напомним, в начале марта Дружковку посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил бойцов наградами и узнал оперативное состояние на этом участке.

