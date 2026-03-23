Жизнь под прицелом fpv-дронов: как сегодня выглядит Дружковка (репортаж Яна Доброносова)

Корреспондент показал, как выживают люди в прифронтовом городе

Россияне уничтожают еще один украинский город. Речь идет о Дружковке Донецкой области, которая целенаправленно превращается в сплошные руины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил прифронтовой город. Он показал, как живут остающиеся в нем люди.

Населенный пункт расположен в 13 км от окопов россиян. Такая близость от ЛБС влечет за собой постоянную опасность и обстрелы россиян. С каждым днем в Дружковке все больше разбитых домов и сгоревших автомобилей на улицах, которые уже стали чем-то привычным для местных жителей.

Дружковка на карте. Данные: DeepState

Над городом постоянно летают fpv-дроны. Ранее мы писали, что одним из маркеров военного времени в Дружковке являются антидроновые сетки. Также обычным явление стали клубы дыма над городом.

Кроме того, что здесь часто случаются пожары в результате атак БПЛА, люди вынуждены топить буржуйки и готовить еду на кострах из-за отсутствия электричества и газа. Один из местных жителей рассказал, что готовит курицу на несколько семей, поскольку купить другой еды нет возможности.

Дружковка, март 2026

До большой войны в Дружковской общине проживали более 60 тысяч человек, однако сейчас большинство вынуждены были уехать, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. Однако часть людей остаются в городе.

Напомним, в начале марта Дружковку посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил бойцов наградами и узнал оперативное состояние на этом участке.