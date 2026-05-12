Просування росіян на фронті та наслідки атаки у Харкові. Хронологія війни - день 1539

12 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі вівторок, 12 травня. Так зване триденне "перемирʼя" добігло кінця. Росіяни ще з вечора минулої доби почали дронові атаки та поцілили у будинок в Харкові. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Зазнавши невдачі з весняним наступом, росіяни можуть провести нову хвилю мобілізації, щоб мати більше ресурсів для літньої кампанії.

Як проходить 1539-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ворог просунувся поблизу Пазено, Калеників та у Різниківці на Словʼянському напрямку, — DeepState.

Просування росіян на Словʼянському напрямку на карті DeepState

У Харкові будинок потрапляє під обстріл третій раз, – мер міста Терехов. Спочатку був КАБ, потім Шахед тепер Молнія.

Пошкоджений дах будинку у Харкові внаслідок прильоту. Фото: мер Терехов

