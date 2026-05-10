У Харкові зросла кількість постраждалих, а росіяни тиснуть на фронті. Хронологія війни - день 1537

10 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 10 травня. Минула доба завершилась порушенням перемирʼя з боку Росії — ворог атакував багатоповерхівку у Харкові. Ситуація на фронті залишається напруженою, адже, попри скорочення загальної кількості боїв, окупанти посилено тиснуть у Донецькій, Харківській та Запорізькій області.

Як проходить 1537-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові вже п'ятеро постраждалих через атаку РФ, — ОВА. Серед постраждалих 8-річний хлопчик.

Заява Путіна про нібито відмову України від обміну полоненими не відповідає дійсності, — Суспільне з посиланням на джерело в ОП. Домовленості щодо обміну досягалися за посередництва США, тому його проведення залежить від гарантій американської сторони щодо виконання домовленостей. За словами співрозмовника, зараз тривають активні переговори.

