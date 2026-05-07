Росіяни атакують дронами і приймають удари на Луганщині. Хронологія війни - день 1534

7 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі четвер, 7 травня. Росіяни не припиняють тиснути на фронті, зосереджують зусилля тепер вже у трьох областях — Донецька, Запорізька та Харківська. Тим часом тривають і повітряні атаки на Україну, зокрема нова доба почалась з атаки дронів на Харківщині та Дніпропетровщині.

Як проходить 1534-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни запустили дрони на Харківську, Дніпропетровську та Чернігівську області. У Павлограді на Дніпропетровщині було чутно вибухи.

Скриншот з моніторингового каналу

Вибухи на тимчасово окупованій Луганщині. Моніторингові канали росіян пишуть про масований наліт безпілотників.

Також дронова безпека у Краснодарському краю, Ростовській, Волгоградській, Брянській, Бєлгородській, Воронезькій, Курській областях, Республіці Адигея, т.о. частині Запорізької та Херсонської областей, т.о. Донецьку.

Про те, що відбувалося 6 травня, читайте у трансляції: Росіяни погрожують ударами по Києву та готують новий наступ. Хронологія війни — день 1533

Ситуацією в Україні 5 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна отримає керовані бомби, а росіяни просунулись на двох напрямках. Хронологія війни — день 1532

Про новини та події 4 травня "Телеграф" розповідав тут: У Дніпрі вибух, а Зеленський оголосив режим тиші. Хронологія війни — день 1531