Росіяни втратили вертоліт Мі-8, а окупованому Криму вибухи. Хронологія війни - день 1533

6 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 6 травня. Росіяни посилено тиснуть на фронті та збільшують кількість штурмів не тільки у Донецькій та Запорізькій областях, а й на півночі Харківської. За даними аналітиків, окупантам вдається просуватись на Покровському та Купʼянському напрямках. Водночас ворог посилює обстріли українських міст. З опівночі почав діяти оголошений президент Володимиром Зеленським режим тиші.

00:00 Росіяни втратили вертоліт Мі-8. Деталей щодо причин падіння немає.

У Дніпрі було чутно вибух. Попередньо відомо про атаку дронів.

У тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Зокрема фіксувались у Джанкої, Сімферополі та Севастополі.

Скриншот повідомлення про вибухи у Криму

