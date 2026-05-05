Наслідки атаки на Дніпро та загроза нападу Росії на Європу. Хронологія війни - день 1532
5 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 5 травня. Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Тим часом не припиняються й повітряні атаки ворога. А Україна закликає партнерів підтримати запропонований Володимиром Зеленським Росії режим тиші з 5 по 6 травня.
Як проходить 1532-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Унаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено три приватні будинки. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Інфраструктурний об'єкт побитий і у Дніпровському районі. Там виникла пожежа.
Над частиною областей фіксуються дрони.
Європа побоюється нападу РФ у найближчі 2 роки, — Politico.
Через виснаження ресурсів у війні з Україною Путін може шукати вихід не в переговорах, а в розширенні конфлікту на інші театри бойових дій, щоб посилити свої позиції.
Повномасштабне наземне вторгнення в країну НАТО вважається малоймовірним через напруженість російських сил в Україні. Замість цього розглядаються "гібридні" варіанти, мета яких — посіяти розкол в Альянсі. Це можуть бути атаки безпілотників, операції в Балтійському морі або в Арктиці.
Кремль може діяти так, щоб союзники по НАТО сперечалися, чи підпадає цей інцидент під дію Статті 5.
