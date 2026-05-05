Багато жертв, серед них Герой України. Все про наслідки масштабної атаки РФ (фото, відео)
По країні били дронами та ракетами
В ніч на 5 травня Росія атакувала Україну. Вибухи лунали в Полтавській, Київській, Харківській та ще кількох областях. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.
Президент Володимир Зеленський вже відреагував на російський удар. За його словами, основною ціллю стала енергетична інфраструктура.
"Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", — йдеться у повідомленні.
Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, внаслідок російської атаки на Полтавщину загинуло двоє рятувальників. Загони ДСНС прибули ліквідовувати масову пожежу після вибухів на об'єкт газовидобутку, в цей момент Росія завдала повторного удару ракетою.
Загинули:
- Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко — Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей.
- Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль — на службі в ДСНС понад 20 років.
Окрім того, відомо, що на Полтавщині внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 — поранені. 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані. В ОДА вже повідомили, що внаслідок удару без газопостачання залишилися 3480 абонентів, пошкоджено залізничну інфраструктуру.
"Станом на цю годину відомо про 4 загиблих. Співчуття рідним та близьким. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості", — пише Віталій Дяківнич, голова ОДА.
Також відомо, що в Харківській області ворожий БПЛА атакував та знищив вагон, без постраждалих. За даними голови ОДА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі постраждала 55-річна жінка.
Ще один з російських ударів — по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. Обійшлось без постраждалих.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, вночі росіяни били по Дніпру. Постраждав 62-річний чоловік, він у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства. Ще вибухи лунали у Слобожанській громаді, Самарівському районі та Кривому Розі.
На Київщині вночі теж лунали вибухи. Ворог атакував Бровари. Внаслідок удару дронами є постраждалі — 34-річна жінка та чоловік 37 років. За даними ДСНС, у Чернігівському районі внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Було зафіксовано влучання по території лісництва.
Відомо, що на Черкащину ворог скерував балістику. Спрацювала ППО, цілі не долетіли. Вибухи лунали й на Запоріжжі, де пошкоджено одну з будівель. Зранку 5 травня дрон атакував Дніпровський район Херсона. Через ворожий удар 63-річний чоловік отримав поранення.
