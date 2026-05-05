Багато жертв, серед них Герой України. Все про наслідки масштабної атаки РФ (фото, відео)

По країні били дронами та ракетами

В ніч на 5 травня Росія атакувала Україну. Вибухи лунали в Полтавській, Київській, Харківській та ще кількох областях. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на російський удар. За його словами, основною ціллю стала енергетична інфраструктура.

"Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", — йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, внаслідок російської атаки на Полтавщину загинуло двоє рятувальників. Загони ДСНС прибули ліквідовувати масову пожежу після вибухів на об'єкт газовидобутку, в цей момент Росія завдала повторного удару ракетою.

Загинули:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко — Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей.

— Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль — на службі в ДСНС понад 20 років.

Віктор Кузьменко. Фото: ДСНС

Дмитро Скриль. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Полтавщину. Фото: ДСНС

Окрім того, відомо, що на Полтавщині внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 — поранені. 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані. В ОДА вже повідомили, що внаслідок удару без газопостачання залишилися 3480 абонентів, пошкоджено залізничну інфраструктуру.

"Станом на цю годину відомо про 4 загиблих. Співчуття рідним та близьким. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості", — пише Віталій Дяківнич, голова ОДА.

Наслідки атаки на Полтавщину. Фото: ДСНС

Також відомо, що в Харківській області ворожий БПЛА атакував та знищив вагон, без постраждалих. За даними голови ОДА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі постраждала 55-річна жінка.

Ще один з російських ударів — по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. Обійшлось без постраждалих.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, вночі росіяни били по Дніпру. Постраждав 62-річний чоловік, він у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства. Ще вибухи лунали у Слобожанській громаді, Самарівському районі та Кривому Розі.

На Київщині вночі теж лунали вибухи. Ворог атакував Бровари. Внаслідок удару дронами є постраждалі — 34-річна жінка та чоловік 37 років. За даними ДСНС, у Чернігівському районі внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Було зафіксовано влучання по території лісництва.

Наслідки атаки на Дніпропетрощину. Фото: ОДА

Наслідки атаки на Чернігівщину. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Чернігівщину. Фото: ДСНС

Відомо, що на Черкащину ворог скерував балістику. Спрацювала ППО, цілі не долетіли. Вибухи лунали й на Запоріжжі, де пошкоджено одну з будівель. Зранку 5 травня дрон атакував Дніпровський район Херсона. Через ворожий удар 63-річний чоловік отримав поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія 4 травня атакувала ракетами Мерефу на Харківщині.