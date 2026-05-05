Много жертв, в том числе Герой Украины. Все о последствиях масштабной атаки РФ (фото, видео)

По стране били дронами и ракетами

В ночь на 5 мая Россия атаковала Украину. Взрывы раздавались в Полтавской, Киевской, Харьковской и еще нескольких областях. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

UPD: Как сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, уже пятеро погибших в результате российской атаки. Среди них трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей. Известно о 37 раненых. Среди них тяжелые.

Также 5 и 6 мая в Полтавской области объявлен траур.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на удар России. По его словам, основная цель — энергетическая инфраструктура.

"Абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни перед тем. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановить войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в результате российской атаки на Полтавщину погибли двое спасателей. Отряды ГСЧС прибыли ликвидировать массовый пожар после взрывов на объект газодобычи, в этот момент Россия нанесла повторный удар ракетой.

Погибли:

Заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко — Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек.

— Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Пожарный-спасатель Дмитрий Скриль — на службе в ГСЧС более 20 лет.

Виктор Кузьменко. Фото: ГСЧС

Дмитрий Скрыль. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

Кроме того, известно, что на Полтавщине в результате повторного удара погибли еще 2 человека, а 8 ранены. 23 спасателя получили травмы. Три человека в тяжелом состоянии. В ОГА уже сообщили, что в результате удара без газоснабжения остались 3480 абонентов, повреждена железнодорожная инфраструктура.

"По состоянию на этот час известно о 4 погибших. Еще 31 человек получил травмы разной степени тяжести", — пишет Виталий Дякивнич, глава ОГА.

Последствия атаки в Полтавскую область. Фото: ГСЧС

Также известно, что в Харьковской области вражеский БПЛА атаковал и уничтожил вагон без пострадавших. По данным главы ОГА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе пострадала 55-летняя женщина.

Еще один из российских ударов – по станции на Днепропетровщине. Во время атаки БПЛА поврежден электровоз, находившийся на путях. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, ночью россияне били по Днепру. Пострадал 62-летний мужчина, он в тяжелом состоянии. Кроме жилой застройки есть повреждения на территории предприятия. Еще взрывы раздавались в Слобожанской общине, Самаровском районе и Кривом Роге.

В Киевской области ночью тоже раздавались взрывы. Враг атаковал Бровары. В результате удара дронами пострадали — 34-летняя женщина и мужчина 37 лет. По данным ГСЧС, в Черниговском районе в результате ударов по частному сектору загорелся жилой дом. Пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Было зафиксировано попадание по территории лесничества.

Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: ОГА

Последствия атаки на Черниговскую область. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Черниговскую область. Фото: ГСЧС

Известно, что на Черкасскую область враг направил баллистику. Сработала ПВО, цели не долетели. Взрывы раздавались и на Запорожье, где повреждено одно из зданий. Утром 5 мая дрон атаковал Днепровский район Херсона. Из-за вражеского удара 63-летний мужчина получил ранения.

