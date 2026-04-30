Атака дронов на Днепр: погиб человек, есть раненые

Взрывы раздались через несколько минут после тревоги

В Днепре, по предварительным данным, вражеский беспилотник повредил многоэтажку, автобус и несколько машин. На улице, где раздался один из нескольких взрывов, виден огонь и много дыма. Россия атаковала город и область дронами-камикадзе Герань/Shahed.

По сообщению городского волонтера Тимофея Кучера, прямого попадания в здание не было, однако в других частях Днепра также раздавались взрывы. Тревога началась в городе в 10:15, взрывы прогремели примерно в 10:23.

В Днепропетровской ОВА подтвердили удар по Днепровскому району. Известно, что один человек погиб, еще один – получил ранения из-за атаки. "В результате удара загорелись магазин и автомобили рядом", — отметил глава ОВА Александр Ганжа.

На месте одного из попаданий или падения обломков горит общественный автобус и несколько автомобилей, говорит волонтер. Момент попадания попал на видео.

Дым виден издалека/ Фото: ХДнепр

Дым от пожара/ Днепропетровская ОВА

На момент удара на улице находились люди, местные телеграм-каналы пишут, что дрон упал в нескольких десятках метров от детей. Были ли пассажиры в загоревшемся автобусе пока не сообщается.

Как рассказывал "Телеграф", россияне активно атакуют Днепр в последние дни. В ночь на 25 апреля во время массовой атаки Россия убила в Днепре 9 человек. Атаки по Днепру усилились из-за неудач россиян на фронте, уверен президент Владимир Зеленский.