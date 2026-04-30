В Дніпрі зростає кількість постраждалих після удару РФ: всі деталі, фото і відео

Вибухи пролунали за кілька хвилин після оголошення тривоги

Росія атакувала Дніпро — кількість постраждалих від удару 30 квітня у Дніпровському районі вже зросла до 11 осіб. З них п’ятеро госпіталізовані, один чоловік перебуває у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Унаслідок атаки знищений автобус та два легковики, ще вісім автомобілів мають пошкодження. Також пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Наразі рятувальники вже ліквідували пожежу.

Магазин згорів після удару/ Фото: Дніпропетровська ОВА

Автобус вигорів вщент/ Фото: Дніпропетровська ОВА

Зауважимо, Росія атакувала місто та область дронами-камікадзе Герань/Shahed. Тривога почалась в місті о 10:15, вибухи пролунали приблизно о 10:23.

В Дніпропетровській ОВА підтвердили удар по Дніпровському району. Попередньо було відомо, що одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку. "Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч", — зауважив голова ОВА Олександр Ганжа.

На місці одного з влучань або падіння уламків палали громадський автобус та кілька автомобілів. Момент влучання потрапив на відео.

Дим видно здалеку/ Фото: ХДніпро

Дим від пожежі/ Дніпропетровська ОВА

На момент удару на вулиці знаходились люди, місцеві телеграм-канали пишуть, що дрон впав в кількох десятках метрів від дітей. Чи були пасажири в автобусі, що зайнявся, наразі не повідомляється.

Як розповідав "Телеграф", росіяни активно атакують Дніпро останніми днями. В ніч на 25 квітня під час масової атаки Росія вбила в Дніпрі 9 людей. Атаки по Дніпру посилились через невдачі росіян на фронті, впевнений президент Володимир Зеленський.