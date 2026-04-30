В Дніпрі зростає кількість постраждалих після удару РФ: всі деталі, фото і відео
Вибухи пролунали за кілька хвилин після оголошення тривоги
Росія атакувала Дніпро — кількість постраждалих від удару 30 квітня у Дніпровському районі вже зросла до 11 осіб. З них п’ятеро госпіталізовані, один чоловік перебуває у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Унаслідок атаки знищений автобус та два легковики, ще вісім автомобілів мають пошкодження. Також пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Наразі рятувальники вже ліквідували пожежу.
Зауважимо, Росія атакувала місто та область дронами-камікадзе Герань/Shahed. Тривога почалась в місті о 10:15, вибухи пролунали приблизно о 10:23.
В Дніпропетровській ОВА підтвердили удар по Дніпровському району. Попередньо було відомо, що одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку. "Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч", — зауважив голова ОВА Олександр Ганжа.
На місці одного з влучань або падіння уламків палали громадський автобус та кілька автомобілів. Момент влучання потрапив на відео.
На момент удару на вулиці знаходились люди, місцеві телеграм-канали пишуть, що дрон впав в кількох десятках метрів від дітей. Чи були пасажири в автобусі, що зайнявся, наразі не повідомляється.
Як розповідав "Телеграф", росіяни активно атакують Дніпро останніми днями. В ніч на 25 квітня під час масової атаки Росія вбила в Дніпрі 9 людей. Атаки по Дніпру посилились через невдачі росіян на фронті, впевнений президент Володимир Зеленський.