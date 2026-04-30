Україна випробувала нові типи FPV, а в Одесі вибухи. Хронологія війни - день 1527

30 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі четвер, 30 квітня. Росіяни запустили численні "шахеди" у напрямку українських міст. Тим часом тиск на фронті не зменшуються, найбільше окупанти атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках. А російський лідер Володимир Путін, схоже, боїться за парад на 9 травня, адже пропонує ідею перемирʼя на цей день, щоправда, озвучив цю ідею не прямо Україні, а у розмові з Дональдом Трампом.

Як проходить 1527-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одесі чутно вибухи. Попередньо відомо, що місто перебуває під атакою дронів.

Радник глави Міноборони Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що в Україні вже випробувані і скоро надійдуть на фронт нові типи FPV.

"Противнику буде боляче. Так, ми нарешті через місяць-другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БПЛА близької дії. Там усі "найсмачніші" цілі.

Так, далеких ударів БПЛА буде дедалі більше. Так, будуть ще подарунки. Наша нова команда МО працює над інноваціями та постачанням, а наші круті колеги із ЗСУ знають, що з цими ресурсами робити", — написав він.

Ситуацією в Україні 29 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибух автівки у Харкові та пропозиція Путіна про перемирʼя на 9 травня. Хронологія війни — день 1526

Про новини та події 28 квітня "Телеграф" розповідав тут: Удар дрона по Харкову та відставка посла США в Україні. Хронологія війни — день 1525

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у трансляції: Тиск росіян на Донеччині та підняття зарплат військовим. Хронологія війни — день 1524