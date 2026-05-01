Обгоріла дитяча книжечка та діра в стіні. Як виглядає дім в Одесі після прильоту (фото і відео)

Олена Руденко
Автор
Через атаку виникли займання Новина оновлена 01 травня 2026, 09:28
Через атаку виникли займання.

Також атаковано портову інфраструктуру області

В Одесі сталися влучання у багатоповерхівки. В ніч на п'ятницю, 1 травня, Росія знову атакувала обласний центр безпілотниками.

Оновлено 7:25 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер інформує, що внаслідок нічного обстрілу постраждало двоє людей. Дронами пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано квартири, виникли пожежі. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Видання "Думська" показало, як на ранок виглядає пошкоджена багатоповерхівка. Як видно на кадрах, квартира отримала значні руйнування.

Багатоповерхівка в Одесі, що горіла через удар російським дроном
Квартира буквально вигоріла. Фото: Думська
Будинок в Одесі, що горів через удар російським дроном
Будинок у кіптяві. Фото: Думська
Наслідки удару РФ по Одесі 1.05.2026
У стіні утворилася діра. Фото: Думська
Наслідки удару Росії по Одесі 1.05.2026
Люстра зі зруйнованої квартири. Фото: Думська
Наслідки російського удару по Одесі 1.05.2026
Дитяча книжечка на згарищі квартири. Фото: Думська
Наслідки удару РФ по Одесі 1.05.2026
Пошкоджений автомобіль. Фото: Думська
Пожежа після влучання дрона РФ по будинку в Одесі 1.05.2026
Пожежа після влучання. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки удару РФ по Одесі 1.05.2026
Російський дрон влучив у передостанній поверх. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки удару Росії по Одесі 1.05.2026
Двір засипано уламками. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок атаки зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також сталося влучання у ще одну висотку — там виникло займання на 11-му та 12-му рівнях. На місцях працюють всі екстрені служби.

Пожежа у багатоповерхівці Одеси через російський обстріл 1.05.2026
Пожежа у багатоповерхівці через російський обстріл. Фото: Одеська ОВА

Telegram-канал "Одесса INFO" публікує відео з місця одного з прильоту. Видно, що палали квартири.

Під удар потрапила портова інфраструктура Одещини

Крім того, вночі ворог вчергове атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Наслідки удару РФ по портовій інфраструктурі в Ізмаїлі
Наслідки удару РФ по портовій інфраструктурі. Фото: Ізмаїльська РДА

Росія постійно атакує житлові будинки та інфраструктуру в Одесі

Протягом квітня росіяни регулярно тероризували обласний центр. Одеса зазнала масованої російської атаки безпілотниками в ніч на понеділок, 27 квітня. Було пошкоджено житлові будинки, постраждали люди.

В ніч на 24 квітня в Одесі внаслідок російської атаки було зруйновано дві двоповерхівки та пошкоджено триповерховий будинок. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 14 постраждали.

11 квітня росіяни атакували житловий сектор Одеси. Тоді загинуло двоє людей, ще двоє жителів постраждали. Було пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 10 квітня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пролунав гучний вибух, після нього виникло сильне задимлення.

