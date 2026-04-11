Росія вдарила по будинках в Одесі та Сумах. Є жертви та багато постраждалих (фото і відео)

Олена Руденко
Наслідки ударів по обласних центрах Новина оновлена 11 квітня 2026, 07:30
Наслідки ударів по обласних центрах. Фото Колаж "Телеграф"

Серед поранених — підліток

Одеса та Суми зазнали жорстоких ворожих обстрілів ввечері 10 та в ніч на 11 квітня. Росія вдарила по житлових будинках, є загиблі та постраждалі.

Одеса

Як повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак, внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє жителів постраждали.

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування. Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури, — йдеться у повідомленні

Наслідки удару РФ по Одесі 11.04.2026
Пошкоджено дах
Наслідки удару Росії по Одесі 11.04.2026
Виникла пожежа
Пожежа після удару РФ по Одесі 11.04.2026
Руйнування суттєві
Руйнування через удар РФ по Одесі 11.04.2026
Комунальники ліквідовують наслідки атаки

Суми

Росія почала терор з другої половини дня у п'ятницю. Ворог запустив на місто безпілотники та атакував житлові будинки. Як поінформував глава Сумської ОВА Олег Григоров, постраждали 14 мешканців Сум.

Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізована 87-річна жінка. Більшість постраждалих – люди літнього віку. Ворог цілеспрямовано б’є по домівках людей у житлових районах, — пише чиновник

Наслідки удару РФ по Сумах 10.04.2026
Пошкоджена п'ятиповерхівка
Наслідки удару Росії по Сумах 10.04.2026
Робота рятувальників
Пожежа через удар РФ по Сумах 10.04.2026
Пожежа після атаки

У ДСНС уточнили, що перший удар 10 квітня росіяни завдали по багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано перекриття покрівлі, також виникло загоряння. З гострою реакцією на стрес до медичної служби звернулося п'ятеро жителів.

Другий удар ворог завдав пізно ввечері, також по п'ятиповерхівці. На 1-му та 3-му поверхах сталися пожежі.

Загалом, внаслідок атак пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, дошкільний навчальний заклад та близько 10- ти автомобілів, — поінформували у ДСНС

Наслідки удару РФ по Сумах 10.04.2026
Рятувальники загасили займання та допомогли людям
Руйнування через удар РФ по Сумах 10.04.2026
Одне зі зруйнованих приміщень

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 10 квітня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пролунав гучний вибух, після нього виникло сильне задимлення.

