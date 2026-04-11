Росія вдарила по будинках в Одесі та Сумах. Є жертви та багато постраждалих (фото і відео)

Одеса та Суми зазнали жорстоких ворожих обстрілів ввечері 10 та в ніч на 11 квітня. Росія вдарила по житлових будинках, є загиблі та постраждалі.

Одеса

Як повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак, внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє жителів постраждали.

Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування. Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури, — йдеться у повідомленні

Суми

Росія почала терор з другої половини дня у п'ятницю. Ворог запустив на місто безпілотники та атакував житлові будинки. Як поінформував глава Сумської ОВА Олег Григоров, постраждали 14 мешканців Сум.

Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізована 87-річна жінка. Більшість постраждалих – люди літнього віку. Ворог цілеспрямовано б’є по домівках людей у житлових районах, — пише чиновник

У ДСНС уточнили, що перший удар 10 квітня росіяни завдали по багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано перекриття покрівлі, також виникло загоряння. З гострою реакцією на стрес до медичної служби звернулося п'ятеро жителів.

Другий удар ворог завдав пізно ввечері, також по п'ятиповерхівці. На 1-му та 3-му поверхах сталися пожежі.

Загалом, внаслідок атак пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, дошкільний навчальний заклад та близько 10- ти автомобілів, — поінформували у ДСНС

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 10 квітня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пролунав гучний вибух, після нього виникло сильне задимлення.