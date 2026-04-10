Росіяни атакували Одесу всю ніч. Куди ворогу вдалося поцілити (фото)

В небо здійнявся густий дим

Рано вранці у п'ятницю, 10 квітня Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пролунав гучний вибух, після нього виникло сильне задимлення.

Оновлено 7:05 Глава Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що попри те, що росіяни майже всю ніч атакували Одесу безпілотниками, завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Проте є пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Вибух пролунав близько 5:50. Місцеві Telegram-канали пишуть про приліт.

Дим на місці удару

"Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу", — попередили у Повітряних Силах України о 5:19.

Повітряну тривогу в ніч на 10 квітня оголошували двічі. Невдовзі після опівночі, — вона тривала до 4:18. Вже о 5:13 повітряну тривогу через атаку безпілотниками оголосили знову. Ближче до 6 години ранку жителі почули потужний вибух.

Попередні атаки на Одесу

Росіяни вдарили по житловій забудові в Одесі в ніч на понеділок, 6 квітня. Ворожі дрони поцілили у житлові будинки, загинуло троє людей.

Серед загиблих — 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2 з половиною роки. Також загинула жінка 53 років. Ще 15 людей постраждали. Серед травмованих — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", Росія атакувала Одесу й в ніч на суботу, 28 березня. Ворог вдарив по житлових будинках та пологовому, загинуло двоє людей, ще 13 постраждали.