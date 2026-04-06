Росіяни вбили дворічну дівчинку з мамою. Серед постраждалих в Одесі - вагітна та маленькі діти (фото і відео)

Є руйнування на кількох поверхах

Росіяни вдарили по житловій забудові в Одесі в ніч на понеділок, 6 квітня. Ворожі дрони поцілили у житлові будинки, загинуло троє людей.

8:45 Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2 з половиною роки, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Також загинула жінка 53 років.

Кількість постраждалих зросла до 15 людей, 13 з них госпіталізовано. Серед травмованих — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості, — йдеться у повідомленні

Оновлено 7:10 Стало відомо про трьох загиблих внаслідок нічної ворожої атаки, серед них — дитина, — Сергій Лисак. Крім того, ще 10 людей постраждали. У важкому стані госпіталізовано двоє людей: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Восьмеро постраждалих перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Під завалами ще можуть перебувати люди.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. У Київському районі триває ліквідація наслідків, постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Про атаку повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Під удар потрапили два райони обласного центру — Київський та Приморський. О 2:45 Повітряні Сили України попередили, що в напрямку Одесу рухається група ворожих ударних дронів, ймовірно, саме вони атакували обласний центр.

В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Сталися серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію, шукаючи людей.

Залучено всі екстрені та комунальні служби. Крім того, у цьому ж районі сталося влучання у кілька приватних будинків.

Станом на 4:30 було відомо про п'ятьох постраждалих. Людей доставили у лікарню.

Як повідомляв "Телеграф", зранку у суботу, 4 квітня, Росія вдарила по ринку у Нікополі FPV-дронами. Загинуло п'ятеро людей, ще 28 постраждали, серед них 14-річна дівчинка. Було понівечено торгівельні павільйони на одному з ринків міста та магазин. Виникла пожежа.