Через російський удар у Києві спалахнула пожежа. З'явилися фото з місця

Наслідки атаки зафіксовано у Дарницькому районі

Близько 6:30 у суботу, 4 квітня, у Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки безпілотниками.

Оновлено. У ДСНС показали наслідки ранкової атаки. Внаслідок влучання ворожого дрона виникла пожежа на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі. Жертв і постраждалих немає. Пожежу ліквідували, на місці працювало 40 рятувальників і 9 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Пошкоджена будівля

Руйнування всередині будівлі значні

На місце оперативно прибули рятувальники

Будівля горіла зсередини

Про загрозу ударів повідомили Повітряні Сили. У КМВА закликали мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Працювали Сили протиповітряної оборони. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили на столицю кілька дронів.

У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків безпілотника на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі. Екстрені служби прямують на місце, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київщину 3 квітня — наслідки

У п'ятницю, 3 квітня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну ракетами та дронами. Зокрема ворог завдавав ударів по Київській області.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Вишневому, де ворожий "шахед" впав між школою та дитячим садочком. Значні пошкодження отримали гаражі та деякі прилеглі будинки. Металеві конструкції, авто буквально зім'яло та перетворило вибуховою хвилею на купу металобрухту. Чимало авто згоріло. Уламки від гаражів, шматки покрівлі та скла розлетілись по території навчального закладу.

Як повідомляв "Телеграф", 3 квітня росіяни також вдарили по місту Коростень Житомирської області. Там повністю знищено одну з вулиць.