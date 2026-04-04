У Сумах дрон влучив у будинок, а у ЗСУ відреагували на порушення в Ужгородському ТЦК. Хронологія війни — день 1501

На календарі субота, 4 квітня. Росіяни продовжують атакувати українські міста та тиснути на фронті. За минулу добу сталось 128 бойових зіткнень. Зокрема, за даними DeepState, ЗСУ вдалось відтиснути росіян біля Родинського на Донеччині. Тим часом під час атак "шахедами" окупанти вдаються до нової тактики.

22:40 У Силах оборони відреагували на звіт Лубінця щодо Ужгородського ТЦК. В ОК "Захід" заявили про створення спецкомісії та початок службової перевірки після повідомлень омбудсмена про порушення в Ужгородському ТЦК

Зібрані матеріали передадуть правоохоронцям.

Зауважимо, що, за даними Лубінця, у ТЦК було зафіксовано серйозні порушення прав людини. У людей забирали телефони та документи, фактично позбавляючи права на захист

Умови перебування — критичні: на 40-60 осіб лише три горнятка і 8 тарілок, люди їдять по черзі з одного посуду без належної обробки, один туалет і душ на всіх, відсутня постільна білизна

Також є ігнорування очевидних хвороб. Лише після втручання Представника омбудсмена викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю

"Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК", — пише Лубінець.

21:45 У Сумах зафіксовано влучання дрона: є поранений. У Ковпаківському районі Сум російський БпЛА влучив у автомобільну парковку — пошкоджено два легкові авто, без постраждалих.

Водночас у цьому ж районі внаслідок атаки "Молнії" поранено 52-річного чоловіка, він перебуває в лікарні. Наслідки уточнюються.

20:25 П'ятеро людей загинули внаслідок ранкової атаки на Нікополь: серед них – 44-річний чоловік та 76-річна жінка. Троє загиблих досі залишаються не встановлені – тривають слідчі дії. Поранень на місці удару зазнали 27 людей – більшість були евакуйовані з місця події екстреними службами. Ще двоє людей звернулись до лікарні самостійно.

19:15 Ердоган запропонував провести мирні переговори у Стамбулі, і Україна готова зокрема до зустрічі лідерів у будь-якому форматі, — Зеленський.

18:00 В Одесі чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

16:40 До 25 зросла кількість поранених через ранкові удари військ РФ по ринку у Нікополі. Вісім постраждалих в лікарнях, зокрема, 14-річна дівчинка, повідомив керівник ОВА Ганжа.

15:00 У Вінниці чоловік напав із ножем на двох військовослужбовців. Як зазначають у Вінницькому ОТЦК та СП, інцидент стався під час перевірки документів у одного із громадян.

"Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям. Після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року", — йдеться у повідомленні відомства.

Один із поранених військових — у стані середньої тяжкості, стан іншого лікарі оцінюють як задовільний.На місці події працюють правоохоронні органи.

У Нікополі зросла кількість постраждалих — їх уже 22. У тяжкому стані троє: 14-річна дівчинка та 28- і 72-річний чоловіки. Інші поранені — у стані середньої тяжкості. Як зазначили в ОВА, постраждалі мають осколкові поранення, опіки, мінно-вибухові травми.

Пошкоджений ринок у Нікополі. Фото: ДСНС України

Президент Володимир Зеленський прибув до Стамбула на переговори із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати", — зазначив глава держави.

12:00 Росіяни вдарили по ринку в Нікополі: 5 людей загинули, ще 19 — поранені. Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, пошкоджено торговельні павільйони та магазин, спалахнула пожежа. Ворог атакував FPV-дронами. Серед загиблих — троє жінок та двоє чоловік. У числі поранених є 14-річна дівчинка, вона у важкому стані.

Сили безпілотних систем цієї ночі мали гарне "полювання" на російську техніку. За даними очільника відомства Роберта Бровді ("Мадяра"), знищено два хаби "шахедів" у Курській та Брянській області, РЛС із комплексу ЗРК С-400 у Феодосії, ЗРК "Тор" та безліч інших ворожих об'єктів і складів.

Зранку росіяни здійснили черговий обстріл Харкова. У Немишлянському районі міста є троє постраждалих — у 70-річного чоловіка зафіксовані вибухові поранення, у двох жінок — гостра реакція на стрес.

У Чернігові вночі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. За даними ОВА, ворог використав для удару дрони типу "Герань". Також за минулу добу на Новгород-Сіверщині було пошкоджено лінію електропередач та вантажівку. У Сновській громаді під атаку потрапив об'єкт транспортної інфраструктури.

Наслідки ранкової атаки на Київ показали в ДСНС. Як зазначили у відомстві, через влучання безпілотника сталася пожежа у триповерховій офісно-складській будівлі. На щастя, минулося без постраждалих. Наразі загоряння успішно ліквідоване.

09:20 У ніч на 4 квітня росіяни вдарили по Україні 286 ударними безпілотниками. Завдяки зусиллям українських військових успішно знизено 260 повітряних цілей. На жаль, є влучання 11 БПЛА на 10 локаціях.

Для Сум ніч на суботу була дуже неспокійною — ворог кілька разів атакував обласний центр. На жаль, є влучання у 16-поверхівку та приватний житловий сектор. У багатоповерхівці через атаку спалахнула пожежа. За даними поліції області, травмовано 11 людей, серед яких — 15-річна дитина.

На Дніпропетровщині росіяни поранили двох маленьких дітей. Як зазначив очільник обласної ради Микола Лукашук, у Червоногригорівській громаді Нікопольського району постраждало двоє хлопчиків — 5-місячний та 6-річний. Також дісталося 41-річній жінці. Всі троє були поранені внаслідок атаки FPV. Були влучання й в інших населених пунктах району. Є пошкодження приватних будинків, інфраструктури та пожежного автомобіля. Синельниківщина теж була від ворожим вогнем. Горіли приватний будинок та господарська споруда. Також є пошкодження інфраструктури.

Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою втрат окупантів на фронті:

07:00 Субота для Києва почалася із вибухів — від світанку столиця під атакою безпілотників, працює ППО. Також протягом ночі вибухи лунали у Сумах та Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській областях. Деталі чекаємо від ПС ЗСУ.

Тимчасово окупований Мелітополь залишився без води та світла. Місцеві пабліки пишуть, що, ймовірно, стався приліт на місцевій електричній підстанції.

В російському Тольятті, швидше за все, прилетіло одразу по двох хімічних заводах. За даними ресурсів Exilenova+ та Supernova+, у Самарській області протягом ночі пролунало чимало вибухів, після яких спалахнуло кілька пожеж.

Міноборони: протягом березня 2026 року росіяни скинули по Україні 7987 КАБів. Це на понад півтори тисячі більше, аніж у лютому.

На тлі розбіжностей між США і НАТО днями має відбутися знакова зустріч — генсек Альянсу Марк Рютте планує візит до американського президента Дональда Трампа. Рютте буде у Штатах 8-12 квітня, у нього в планах також переговори із держсеком США Марко Рубіо та очільником Пентагона Пітом Гегсетом.

00:00 У тимчасово окупованому Мелітополі, Запорізька область, атаковано підстанцію.

Підстанція у Мелітополі після вибуху

У Чернігові пролунав вибух. Попередньо відомо про атаку російських дронів.

