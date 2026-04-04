У Росії після атаки спалахнули два хімзаводи. Чому це важливо (відео)

Олена Руденко
Після атаки виниклі потужні пожежі Новина оновлена 04 квітня 2026, 08:01
Після атаки виниклі потужні пожежі. Фото Колаж "Телеграф"

Між Тольятті та кордоном України — близько 1150 км

В ніч на суботу, 4 квітня у місті Тольятті Самарської області пролунали вибухи. Після атаки виникли пожежі в районі двох хімічних підприємств, що розташовані неподалік одне від одного — "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", продукція яких, зокрема, важлива для ВПК Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на дані OSINT-аналізу. За словами місцевих жителів, в ніч на 4 квітня, у Тольятті пролунало багато вибухів.

Місця атаки
Наслідки атаки
По "Тольяттікаучук" вдарили щонайменше сім дронів. Сирени у Тольятті включили тоді, коли пожежа тривала вже близько двох годин. Як пише Telegram-канал Exilenova+, це, мабуть, наймасовіша атака на місто за весь час.

"Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот" атакували дрони — що відомо про підприємства

Завод "Тольяттикаучук" — одне з найбільших підприємств нафтохімії в Росії, який виробляє базову хімічну сировину для гумової та автомобільної промисловості. Основною діяльністю заводу є масове виготовлення різних видів синтетичного каучуку — ізопренового, бутилового та інших.

Завод "Тольяттикаучук" у РФ

Продукція "Тольяттикаучук" є необхідною для виробництва шин. Каучук використовують для шин для легкових авто, вантажівок, літаків і військової техніки. Крім того, завод виробляє високооктанові добавки до пального, які застосовують на нафтопереробних заводах для підвищення якості бензину.

"Оскільки такі матеріали використовуються у транспортній, промисловій та спеціальній техніці, підприємство є важливим елементом сировинного ланцюжка, який опосередковано працює і на ВПК країни-агресора", — пише ASTRA

"КуйбишевАзот" працює з азотною хімією та полімерами. Завод є лідером у Росії та Східній Європі з виробництва капролактаму та продукції на його основі.

Завод "КуйбишевАзот"

Капролактам використовують для створення поліаміду-6, з якого виробляють міцні технічні нитки, тканину для шин і різні види пластику. Також "КуйбишевАзот" є одним з найбільших виробників азотних добрив — зокрема аміачної селітри, карбаміду та сульфату амонію, які є важливими для сільського господарства.

Як розповідав "Телеграф", завод "Промсинтез" у місті Чапаєвськ (Самарська область Росії) рано вранці 28 березня був атакований ракетами. По виробництву вибухівки влучила ракета "Фламінго".

