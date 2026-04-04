В России после атаки вспыхнули два химзавода. Почему это важно (видео)

Между Тольятти и границей Украины — около 1150 км

В ночь на субботу, 4 апреля, в городе Тольятти Самарской области прогремели взрывы. После атаки возникли пожары в районе двух химических предприятий, расположенных неподалеку друг от друга — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", продукция которых, в частности, важна для ВПК России.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на данные OSINT-анализа. По словам местных жителей, в ночь на 4 апреля, в Тольятти прогремело множество взрывов.

По "Тольяттикаучуку" ударили по меньшей мере семь дронов. Сирены в Тольятти включили только тогда, когда пожар продолжался около двух часов. Как пишет Telegram-канал Exilenova+, это, пожалуй, самая массовая атака на город за все время.

"Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот" атаковали дроны — что известно о предприятиях

Завод "Тольяттикаучук" — одно из крупнейших предприятий нефтехимии в России, производящее базовое химическое сырье для резиновой и автомобильной промышленности. Основной деятельностью завода является массовое изготовление различных видов синтетического каучука — изопренового, бутилового и других.

Продукция "Тольяттикаучук" необходима для производства шин. Каучук используют для шин для легковых автомобилей, грузовиков, самолетов и военной техники. Кроме того, завод производит высокооктановые добавки к топливу, которые применяют на нефтеперерабатывающих заводах для повышения качества бензина.

"Поскольку такие материалы используются в транспортной, промышленной и специальной технике, предприятие является важным элементом сырьевой цепочки, которая косвенно работает и на ВПК страны-агрессора", — пишет ASTRA.

"КуйбышевАзот" работает с азотной химией и полимерами. Завод является лидером в России и Восточной Европе по производству капролактама и продукции на его основе.

Капролактам используют для создания полиамида-6, из которого производят прочные технические нити, ткань для шин и разные виды пластика. Также "КуйбышевАзот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений — в частности аммиачной селитры, карбамида и сульфата аммония, которые важны для сельского хозяйства.

Как рассказывал "Телеграф", завод "Промсинтез" в городе Чапаевск (Самарская область России) ранним утром 28 марта был атакован ракетами. По производству взрывчатки попала ракета "Фламинго".