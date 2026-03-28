"Фламинго" атаковала завод взрывчатки в России. Что известно о ракете

Появились видео атаки

Завод "Промсинтез" в городе Чапаевск (Самарская область России) ранним утром 28 марта был атакован ракетами. По предварительным данным, по производству взрывчатки произошло попадание ракеты "Фламинго".

Telegram-канал Exilenova+ показал изображение ракеты, которая атаковала завод — это ракета FP-5 "Фламинго". Она попала по производственной зоне, где происходит синтез взрывчатых веществ, прогремел взрыв. Из-за мощной ударной волны были выбиты окна и стекла.

Завод "Промсинтез" (бывший "Полимер") производит взрывчатые вещества. Их используют для широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет.

Украинская крылатая ракета "Фламинго" — что о ней известно

"Фламинго", представленная в феврале 2025 года, предназначена для поражения стратегических объектов. Фактически это самая современная крылатая ракета. Ее длина, по оценкам экспертов, составляет 10-12 метров, размах крыльев — около 6 метров. Для сравнения, Storm Shadow/Scalp – вдвое меньше, Х-101 – меньше примерно в полтора раза.

Фламинго имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Конструкция упрощает производство, что позволяет производить более 50 ракет в месяц. Недостатком ракеты называют длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Основные технические характеристики ракеты "Фламинго" (FP-5):

Дальность полета: до 3000 км.

Боевая часть: 1000-1150 кг.

Скорость: максимальная – 950 км/ч, крейсерская – 850–900 км/ч.

Время в воздухе: более 4 часов.

Система наведения: комбинированная — спутниковая навигация (устойчивая к РЭБ) и инерционная.

Двигатель: турбореактивный, вероятно АИ-25ТЛ.

Максимальный взлетный вес: 6-6,2 тонн.

Размах крыла: 6 метров.

Запуск: наземный, с пусковой установкой (трейлер).

Как сообщал "Телеграф", 21 февраля "Фламинго" атаковала завод ядерного оружия в России. Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика).