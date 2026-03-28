"Фламінго" атакувала завод вибухівки у Росії. Що відомо про ракету

З'явилися відео атаки

Завод "Промсинтез" у місті Чапаєвськ (Самарська область Росії) рано вранці 28 березня був атакований ракетами. За попередніми даними, по виробництву вибухівки сталося влучання ракети "Фламінго".

Telegram-канал Exilenova+ показав зображення ракети, яка атакувала завод, це — ракета FP-5 "Фламінго". Вона влучила по виробничій зоні, де відбувається синтез вибухових речовин, пролунав вибух. Через потужну ударну хвилю було вибито вікна та шибки.

Ракета "Фламінго" над РФ та геолоковане місце удару

Завод "Промсинтез" (колишній "Полімер") виготовляє вибухові речовини. Їх використовують для широкого асортименту боєприпасів, авіабомб і ракет.

Українська крилата ракета "Фламінго" — що про неї відомо

"Фламінго", яку було представлено у лютому 2025 року, призначена для ураження стратегічних об'єктів. Фактично це найсучасніша крилата ракета. Її довжина, за оцінками експертів, становить 10–12 метрів, розмах крил — близько 6 метрів. Для порівняння, Storm Shadow/Scalp — удвічі менші, Х-101 — менші приблизно в півтора раза.

Ракета "Фламінго", характеристики

"Фламінго" має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Конструкція спрощує виробництво, що дозволяє виробляти понад 50 ракет на місяць. Недоліком ракети називають довший час передстартової підготовки, який становить 20–40 хвилин.

Основні технічні характеристики ракети "Фламінго" (FP-5):

Дальність польоту: до 3000 км.

Бойова частина: 1000–1150 кг.

Швидкість: максимальна — 950 км/год, крейсерна — 850–900 км/год.

Час у повітрі: понад 4 години.

Система наведення: комбінована — супутникова навігація (стійка до РЕБ) та інерційна.

Двигун: турбореактивний, ймовірно АІ-25ТЛ.

Максимальна злітна вага: 6–6,2 тонн.

Розмах крила: 6 метрів.

Запуск: наземний, з пускової установки (трейлер).

Як повідомляв "Телеграф", 21 лютого "Фламінго" атакувала завод ядерної зброї в Росії. Було уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткинськ (Удмуртська Республіка).