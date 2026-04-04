Из-за российского удара в Киеве вспыхнул пожар. Появились фото с места

Последствия атаки зафиксированы в Дарницком районе

Около 6:30 в субботу, 4 апреля, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотниками.

Обновлено. В ГСЧС показали последствия утренней атаки. В результате попадания вражеского дрона возник пожар на первом этаже трехэтажного офисно-складского здания. Жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован, на месте работало 40 спасателей и 9 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Поврежденное здание

Оно горело изнутри

Работа спасателей

Повреждения существенные

Об угрозе ударов сообщили Воздушные Силы. В КМВА призвали жителей города немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отмены воздушной тревоги. Работали Силы противовоздушной обороны. По данным мониторинговых каналов, россияне запустили на столицу несколько дронов.

В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника на крышу четырехэтажного офисного здания возник пожар на верхнем этаже. Экстренные службы направляются на место, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Киевщину 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину ракетами и дронами. В частности, враг наносил удары по Киевской области.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Вишневом, где вражеский "шахед" упал между школой и детским садом. Значительные повреждения получили гаражи и некоторые близлежащие дома. Металлические конструкции, авто буквально смяло и превратило взрывной волной в кучу металлолома. Много авто сгорели. Обломки от гаражей, куски кровли и стекла разлетелись по территории учебного заведения.

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля россияне также ударили по городу Коростень Житомирской области. Там полностью уничтожена одна из улиц.