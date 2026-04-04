В Сумах дрон попал в дом, а в ВСУ отреагировали на нарушения в Ужгородском ТЦК. Хронология войны — день 1501

4 апреля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 4 апреля. Россияне продолжают атаковать украинские города и давить на фронте. За минувшие сутки произошло 128 боевых столкновений. В частности, по данным DeepState, ВСУ удалось оттеснить россиян возле Родинского Донецкой области. Тем временем во время атак "шахедами" оккупанты прибегают к новой тактике.

Как проходит 1501-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

22:40 В Силах обороны отреагировали на отчет Лубинца по Ужгородскому ТЦК. В ОК "Запад" заявили о создании спецкомиссии и начале служебной проверки после сообщений омбудсмена о нарушениях в Ужгородском ТЦК

Собранные материалы будут переданы правоохранителям.

Отметим, что, по данным Лубинца, в ТЦК были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. У людей забирали телефоны и документы, фактически лишая права на защиту

Условия пребывания — критические: на 40-60 человек всего три чашки и 8 тарелок, люди едят поочередно из одной посуды без должной отделки, один туалет и душ на всех, отсутствует постельное белье

Также есть игнорирование очевидных заболеваний. Лишь после вмешательства Представителя омбудсмена вызвали скорую мужчину с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни

"После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК", — пишет Лубинец.

21:45 В Сумах зафиксировано попадание дрона: есть раненный. В Ковпаковском районе Сум российский БпЛА попал в автомобильную парковку — повреждены два легковых автомобиля, без пострадавших.

В то же время в этом же районе в результате атаки "Молнии" ранен 52-летний мужчина, он находится в больнице. Последствия уточняются.

20:25 Пять человек погибли в результате утренней атаки на Никополь: среди них — 44-летний мужчина и 76-летняя женщина. Трое погибших до сих пор остаются не установленными – продолжаются следственные действия. Ранения на месте удара получили 27 человек – большинство были эвакуированы с места происшествия экстренными службами. Еще два человека обратились в больницу самостоятельно.

19:15 Эрдоган предложил провести мирные переговоры в Стамбуле, и Украина готова, в частности, к встрече лидеров в любом формате, — Зеленский.

18:00 В Одессе слышны взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

16:40 До 25 выросло количество раненых из-за утренних ударов войск РФ по рынку в Никополе. Восемь пострадавших в больницах, в том числе 14-летняя девочка, сообщил руководитель ОВА Ганжа.

15:00 В Виннице мужчина напал с ножом на двух военнослужащих. Как сообщают в Винницком ОТЦК и СП, инцидент произошел во время проверки документов у одного из граждан.

"Военнослужащие представились и попытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим. После дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем воинского учета с 2025 года", — говорится в сообщении ведомства.

Один из раненых военных — в состоянии средней тяжести, состояние другого врачи оценивают как удовлетворительное. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В Никополе возросло количество пострадавших — их уже 22. В тяжелом состоянии трое: 14-летняя девочка и 28- и 72-летние мужчины. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести. Как отметили в ОВА, пострадавшие имеют осколочные ранения, ожоги, минно-взрывные травмы.

Поврежденный рынок в Никополе. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Работаем над укреплением нашего партнерства ради реальной защиты жизни людей, приближения стабильности и обеспечения безопасности в нашей Европе, а также на Ближнем Востоке. Совместные усилия всегда дают лучшие результаты", — отметил глава государства.

12:00 Россияне нанесли удар по рынку в Никополе: 5 человек погибли, еще 19 — ранены. Как сообщили в Днепропетровской ОВА, повреждены торговые павильоны и магазин, вспыхнул пожар. Враг атаковал FPV-дронами. Среди погибших — три женщины и два мужчины. В числе раненых есть 14-летняя девочка, она в тяжелом состоянии.

Силы беспилотных систем этой ночью устроили хорошую "охоту" на российскую технику. По данным главы ведомства Роберта Бровди ("Мадяра"), уничтожены два хаба "шахидов" в Курской и Брянской областях, РЛС из комплекса ЗРК С-400 в Феодосии, ЗРК "Тор" и множество других вражеских объектов и складов.

Утром россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В Немишлянском районе города есть трое пострадавших: у 70-летнего мужчины диагностированы осколочные ранения, у двух женщин — острая стрессовая реакция.

В Чернигове ночью россияне атаковали объект критической инфраструктуры. По данным ОВА, враг использовал для удара дроны типа "Герань". Также за прошедшие сутки в Новгород-Северском районе были повреждены линия электропередач и грузовик. В Сновской общине под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.

Последствия утренней атаки на Киев показали в ГСЧС. Как отметили в ведомстве, из-за попадания беспилотника произошел пожар в трехэтажном офисно-складском здании. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент возгорание успешно ликвидировано.

09:20 В ночь на 4 апреля россияне нанесли по Украине 286 ударов ударными беспилотниками. Благодаря усилиям украинских военных успешно сбито 260 воздушных целей. К сожалению, зафиксировано попадание 11 БПЛА в 10 локациях.

Для Сум ночь на субботу была очень беспокойной — враг несколько раз атаковал областной центр. К сожалению, есть попадания в 16-этажку и частный жилой сектор. В многоэтажке из-за атаки вспыхнул пожар. По данным полиции области, травмированы 11 человек, среди которых — 15-летний ребенок.

На Днепропетровщине россияне ранили двух маленьких детей. Как сообщил глава областного совета Николай Лукашук, в Червоногригоровской общине Никопольского района пострадали два мальчика — 5-месячный и 6-летний. Также пострадала 41-летняя женщина. Все трое получили ранения в результате атаки FPV. Были попадания и в других населенных пунктах района. Есть повреждения частных домов, инфраструктуры и пожарного автомобиля. Синельниковский район тоже пострадал от вражеского огня. Горели частный дом и хозяйственная постройка. Также есть повреждения инфраструктуры.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 4 апреля 2026

07:00 Суббота для Киева началась с взрывов — с рассвета столица под атакой беспилотников, работает ПВО. Также в течение ночи взрывы раздавались в Сумах и Сумской, Черниговской, Запорожской, Одесской областях. Ожидаем подробностей от ВВС ВСУ.

Временно оккупированный Мелитополь остался без воды и света. Местные паблики пишут, что, вероятно, произошел удар по местной электрической подстанции.

В российском Тольятти, скорее всего, ударили сразу по двум химическим заводам. По данным ресурсов Exilenova+ и Supernova+, в Самарской области в течение ночи раздалось немало взрывов, после которых вспыхнуло несколько пожаров.

Минобороны: в течение марта 2026 года россияне сбросили на Украину 7987 КАБов. Это на более чем полторы тысячи больше, чем в феврале.

На фоне разногласий между США и НАТО на днях должна состояться знаковая встреча — генсек Альянса Марк Рютте планирует визит к американскому президенту Дональду Трампу. Рютте будет в Штатах 8-12 апреля, в его планах также переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хэгсетом.

00:00 Во временно оккупированном Мелитополе, Запорожская область, атакована подстанция.

Подстанция в Мелитополе после взрыва

В Чернигове раздался взрыв. Предварительно известно об атаке русских дронов.

