Взрыв в Днепре и прилет по оккупантам в Донецкой области. Хронология войны — день 1547

На календаре среда, 20 мая. Россияне усилили давление на Покровском направлении, где за минувшие сутки произошло 40 боевых столкновений из общего количества в 189. Враг продолжает ежедневно атаковать украинские города дронами и ракетами, под прицелом оказывается и критическая инфраструктура, в том числе газовая.

00:00 В Днепре был слышен взрыв.

Нефтегазовую инфраструктуру компании "Нафтогаз" на Черниговщине снова атаковали вечером, на этот раз ракетами, — пресс-служба. Четвертые сутки подряд оккупанты кошмарят объекты компании. Перед этим весь день несколько объектов атаковали дронами.

Дроны атаковали расположение россиян в г. Снежное на временно оккупированной части Донбасса.

Последствия атаки в Снежном

