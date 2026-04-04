Кількість постраждалих від удару Росії по ринку у Нікополі зросла. Що відомо про смертельну атаку (фото)

Олена Руденко
Наслідки удару по місту Новина оновлена 04 квітня 2026, 13:56
Наслідки удару по місту. Фото Колаж "Телеграф"

Ворог вдарив по базару майже о 10 у вихідний, коли багато людей приходять закупитися

Нікополь був атакований російськими FPV-дронами зранку у суботу, 4 квітня. Загинуло п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення — чоловіки та жінки віком від 28 до 88 років, та 14-річна дівчинка.

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 22 людей, — Олександр Ганжа. У лікарнях перебувають восьмеро людей. У важкому стані 14-річна дівчинка та двоє чоловіків – 28 та 72 років. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У госпіталізованих осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки.

Росія прицільно вдарила по ринку
Рятувальники оперативно прибули на місце
На місці удару виникло займання

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, стан дівчинки медики оцінюють як тяжкий. Понівечені торгівельні павільйони на одному з ринків міста та магазин. Виникла пожежа.

Побито дах та павільйони
Руйнування суттєві
Потрощено магазинчики

Як уточнили у поліції, удару по ринку Росія завдала близько 9:50 у суботу. У вихідний о цій порі на ринку зазвичай багато людей.

В епіцентрі вибуху перебували люди. Внаслідок вибуху пʼять людей загинуло та 19 поранені — це чоловіки та жінки віком від 28 до 88 років. Також постраждала 14-річна дівчинка, — йдеться у повідомленні

Виникла пожежа
Конструкції понівечено

Чому Росія тероризує Нікополь

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, Нікополь, що розташований у Дніпропетровській області, не був в окупації, проте росіяни захопили місто Енергодар, що розташоване на лівому березі річки Дніпро. Це дало їм змогу регулярно обстрілювати місто та населені пункти громади.

Росія обстрілює Нікополь з окупованої частини Запорізької області

Нікополь розташований на березі колишнього Каховського водосховища. Протилежний берег контролює ворог (Енергодар та територію навколо ЗАЕС). Відстань до окупованої частини настільки мала (від 4 до 10 км), що Нікополь прострілюється не лише ракетами, а й звичайною артилерією. Також росіяни масовано атакують місто FPV-дронами, які долітають за лічені хвилини.

#Нікополь #Жертви #Дніпропетровська область #Ринок #Атака