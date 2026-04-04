Кількість постраждалих від удару Росії по ринку у Нікополі зросла. Що відомо про смертельну атаку (фото)

Ворог вдарив по базару майже о 10 у вихідний, коли багато людей приходять закупитися

Нікополь був атакований російськими FPV-дронами зранку у суботу, 4 квітня. Загинуло п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення — чоловіки та жінки віком від 28 до 88 років, та 14-річна дівчинка.

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 22 людей, — Олександр Ганжа. У лікарнях перебувають восьмеро людей. У важкому стані 14-річна дівчинка та двоє чоловіків – 28 та 72 років. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У госпіталізованих осколкові поранення, мінно-вибухові травми, опіки.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, стан дівчинки медики оцінюють як тяжкий. Понівечені торгівельні павільйони на одному з ринків міста та магазин. Виникла пожежа.

Як уточнили у поліції, удару по ринку Росія завдала близько 9:50 у суботу. У вихідний о цій порі на ринку зазвичай багато людей.

В епіцентрі вибуху перебували люди. Внаслідок вибуху пʼять людей загинуло та 19 поранені — це чоловіки та жінки віком від 28 до 88 років. Також постраждала 14-річна дівчинка, — йдеться у повідомленні

Чому Росія тероризує Нікополь

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, Нікополь, що розташований у Дніпропетровській області, не був в окупації, проте росіяни захопили місто Енергодар, що розташоване на лівому березі річки Дніпро. Це дало їм змогу регулярно обстрілювати місто та населені пункти громади.

Росія обстрілює Нікополь з окупованої частини Запорізької області

Нікополь розташований на березі колишнього Каховського водосховища. Протилежний берег контролює ворог (Енергодар та територію навколо ЗАЕС). Відстань до окупованої частини настільки мала (від 4 до 10 км), що Нікополь прострілюється не лише ракетами, а й звичайною артилерією. Також росіяни масовано атакують місто FPV-дронами, які долітають за лічені хвилини.

