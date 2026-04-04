Число пострадавших от удара России по рынку в Никополе возросло. Что известно о смертельной атаке (фото)

Враг ударил по базару почти в 10 в выходной, когда многие приходят закупиться

Никополь был атакован российскими FPV-дронами с утра в субботу, 4 апреля. Погибли пять человек, еще 22 получили ранения — мужчины и женщины в возрасте от 28 до 88 лет, и 14-летняя девочка.

Обновлено. Количество пострадавших возросло до 22 человек, — Александр Ганжа. В больницах находятся восьмеро людей. В тяжелом состоянии 14-летняя девочка и двое мужчин – 28 и 72 лет. Состояние других пострадавших медики оценивают как средней тяжести. У госпитализированных осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ожоги.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, состояние девочки медики оценивают как тяжелое. Повреждены торговые павильоны на одном из рынков города и магазин. Возник пожар.

Как уточнили в полиции, удар по рынку Россия нанесла около 9:50 в субботу. В выходной в это время на рынке обычно много людей.

Почему Россия терроризирует Никополь

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину, Никополь, расположенный в Днепропетровской области, не был в оккупации, однако россияне захватили город Энергодар, расположенный на левом берегу реки Днепр. Это позволило им регулярно обстреливать город и населенные пункты.

Россия обстреливает Никополь с оккупированной части Запорожской области

Никополь расположен на берегу бывшего Каховского водохранилища. Противоположный берег контролирует враг (Энергодар и территорию вокруг ЗАЭС). Расстояние до оккупированной части настолько мало (от 4 до 10 км), что Никополь простреливается не только ракетами, но и обычной артиллерией. Также россияне массированно атакуют город FPV-дронами, долетающими за считанные минуты.

