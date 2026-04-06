Россияне убили двухлетнюю девочку с мамой. Среди пострадавших в Одессе – беременная и маленькие дети (фото и видео)

Есть разрушения на нескольких этажах

Россияне ударили по жилой застройке в Одессе в ночь на понедельник, 6 апреля. Вражеские дроны попали в жилые дома, погибло трое людей.

8:45 Среди погибших 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2 с половиной года, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Также погибла женщина 53 лет.

Число пострадавших возросло до 15 человек, 13 из них госпитализированы. Среди травмированных – беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

У пострадавших осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения. Часть людей в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести, — говорится в сообщении

Обновлено 7:10 Стало известно о трех погибших в результате ночной вражеской атаки, среди них — ребенок, — Сергей Лысак. Кроме того еще 10 человек пострадали. В тяжелом состоянии госпитализированы два человека: один пациент находится в нейрохирургии, другой — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Среди них 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Под завалами еще могут быть люди.

В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. В Киевском районе продолжается ликвидация последствий, пострадало одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

Об атаке сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Под удар попали два района областного центра – Киевский и Приморский. В 2:45 Воздушные Силы Украины предупредили, что в направлении Одессы движется группа вражеских ударных дронов, вероятно, именно они атаковали областной центр.

В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Произошли серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию в поисках людей.

Привлечены все экстренные и коммунальные службы. Кроме того, в этом же районе произошло попадание в несколько частных домов.

По состоянию на 4:30 было известно о пяти пострадавших. Людей доставили в больницу.

Как сообщал "Телеграф", утром в субботу, 4 апреля, Россия ударила по рынку в Никополе FPV-дронами. Погибли пять человек, еще 28 пострадали, среди них 14-летняя девочка. Были разбиты торговые павильоны на одном из рынков города и магазин. Возник пожар.