"Суспільне" постраждало від російської атаки на Одесу. Одну з будівель відновити неможливо (фото)

На щастя, співробітники не постраждали

Будівлі "Суспільне Одеса" пошкоджені в ході російської атаки на Одесу в ніч на суботу, 28 березня. В одну з них влучив ворожий "шахед", вона не підлягає відновленню.

Як повідомляє "Суспільне", в інших приміщеннях є руйнування, також вибито вікна. На щастя, загиблих і поранених немає. Команда "Суспільне Одеса" продовжує працювати.

Вибито багато вікон

Наслідки атаки

Є пошкодження вікон та рам

На першому поверсі вилетіло скло

Є пошкодження також всередині

За словами представника "Суспільне Одеса" Назарія Максимчука, Одеська філія зазнала значних пошкоджень і руйнувань. Знімальна техніка була в безпечних місцях та не постраждала.

"Абсолютно всі офісні приміщення залишилися без вікон та є руйнування в офісних приміщеннях, в тому числі пошкодження зазнала Академія Суспільного", — розповів Максимчук

Росія атакувала Одесу 28 березня — наслідки

Росіяни завдали ударів безпілотниками, найбільше постраждав Приморський район. За останніми даними, загинуло двоє людей, ще 13 постраждали, зокрема й 9-річний хлопчик. Удари прийшлися по цивільній та критичній інфраструктурі міста.

Пошкоджено заклад дошкільної освіти

Руйнування у медзакладі

У Приморському районі "шахед" влучив у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття.

Один з пошкоджених будинків

Вибито багато вікон

Також внаслідок атаки є пошкодження й часткові руйнування у приватних та багатоповерхових будинках. Пошкоджено також територію телецентру.

Як повідомляв "Телеграф", вночі у п'ятницю, 27 березня, Росія атакувала Кривий Ріг. Під ударом опинилась критична інфраструктура міста, є влучання.