"Суспільне" постраждало від російської атаки на Одесу. Одну з будівель відновити неможливо (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На щастя, співробітники не постраждали
Будівлі "Суспільне Одеса" пошкоджені в ході російської атаки на Одесу в ніч на суботу, 28 березня. В одну з них влучив ворожий "шахед", вона не підлягає відновленню.
Як повідомляє "Суспільне", в інших приміщеннях є руйнування, також вибито вікна. На щастя, загиблих і поранених немає. Команда "Суспільне Одеса" продовжує працювати.
За словами представника "Суспільне Одеса" Назарія Максимчука, Одеська філія зазнала значних пошкоджень і руйнувань. Знімальна техніка була в безпечних місцях та не постраждала.
"Абсолютно всі офісні приміщення залишилися без вікон та є руйнування в офісних приміщеннях, в тому числі пошкодження зазнала Академія Суспільного", — розповів Максимчук
Росія атакувала Одесу 28 березня — наслідки
Росіяни завдали ударів безпілотниками, найбільше постраждав Приморський район. За останніми даними, загинуло двоє людей, ще 13 постраждали, зокрема й 9-річний хлопчик. Удари прийшлися по цивільній та критичній інфраструктурі міста.
У Приморському районі "шахед" влучив у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття.
Також внаслідок атаки є пошкодження й часткові руйнування у приватних та багатоповерхових будинках. Пошкоджено також територію телецентру.
