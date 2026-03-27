Росія вдарила по Кривому Рогу: що відомо про наслідки атаки (відео)

На місці влучання зайнялась пожежа

Вночі у п'ятницю, 27 березня, Росія атакувала Кривий Ріг. Під ударом опинилась критична інфраструктура міста, є влучання.

Про це повідомили в ОВА. Зазначається, що ймовірніше є постраждалі.

"Вибухи. Кривий Ріг під "шахедною" атакою", — написав голова ОВА Олександр Вілкул.

За його словами, росіяни атакували промислову та енергетичну інфраструктуру міста. Зафіксовано влучання і у житловий сектор. Ймовірно, є постраждалі. Усі екстрені служби вже вирушили на місце подій.

У мережі вже публікують фото та відео з місця влучань, де почалась сильна пожежа. Над містом видно сильне задимлення.

Нагадаємо, що у Дніпрі 24 березня пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. Було зафіксовано влучання "шахеда" у житловий будинок. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування багатоповерхівки, були постраждалі. За попередньою інформацією, місто атакували реактивні "шахеди", які мають швидкість приблизно 320 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на вівторок, 24 березня, Росія здійснила масовану атаку на Україну: ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 та багато ударних дронів. Були руйнування, загиблі та поранені. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Шостці, у Херсоні, а також Полтаві.