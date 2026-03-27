Россия ударила по Кривому Рогу: что известно о последствиях атаки (видео)

На месте попадания начался пожар

Ночью в пятницу, 27 марта, Россия атаковала Кривой Рог. Под ударом оказалась критическая инфраструктура города, есть попадания.

Об этом сообщили в ОВА. Отмечается, что, скорее всего, есть пострадавшие.

"Взрывы. Кривой Рог под "шахедной" атакой", — написал глава ОВА Александр Вилкул.

По его словам, россияне атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру города. Зафиксировано попадание и в жилищный сектор. Вероятно, есть пострадавшие. Все экстренные службы отправились на место событий.

В сети уже публикуют фото и видео с места попаданий, где начался сильный пожар. Над городом видно сильное задымление.

Напомним, что в Днепре 24 марта произошел мощный взрыв во время воздушной тревоги. Было зафиксировано попадание "шахеда" в жилой дом. В результате атаки зафиксировано разрушение многоэтажки, были пострадавшие. По предварительной информации, город атаковали реактивные "шахеды", имеющие скорость примерно 320 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на вторник, 24 марта, Россия совершила массированную атаку на Украину враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 и много ударных дронов. Были разрушения, погибшие и раненые. Взрывы прозвучали в Запорожье, Харькове, Сумах и Шостке, Херсоне, а также Полтаве.