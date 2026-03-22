В Чернигове прогремел взрыв в "АТБ": пострадали люди

На месте работают полиция, скорая и спасатели

Днем 22 марта в супермаркете "АТБ" в городе Чернигов прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали, предварительно, 4 человека.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, пострадавших доставили в больницу и оказывают им необходимую помощь.

Известно, что инцидент происшел на улице Летной.

В соцсетях уже появилось первое видео с места происшествия. На кадрах видно, что возле супермаркета стоит полицейский автомобиль, карета скорой помощи, а также работают спасатели.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове раздались сильные взрывы. После этого вспыхнул масштабный пожар и начались скачки напряжения. на одной из стоянок загорелся автобус. К счастью, без пострадавших.