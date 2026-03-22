У Чернігові пролунав вибух у "АТБ": постраждали люди

На місці працюють поліція, швидка та рятувальники

Вдень 22 березня у супермаркеті "АТБ" у місті Чернігів пролунав вибух. Внаслідок пригоди постраждали, попередньо, 4 особи.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, постраждалих доправили до лікарні та надають їм необхідну допомогу.

Відомо, що інцидент стався на вулиці Льотній.

"В супермаркеті АТБ по вулиці Льотній попередню вибухнув невідомий предмет. Травмовано 4 людини, їх доставлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

У соцмережах вже з’явилося перше відео з місця події. На кадрах видно, що біля супермаркету стоїть поліцейський автомобіль, карета швидкої допомоги та працюють рятувальники.

Подробиці події наразі встановлюються.

