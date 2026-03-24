Россия ударила по домам, маршрутке и поезду, погибли люди. Последствия атаки (фото и видео)

В Сумах враг прицельно ударил по гражданской маршрутке

В ночь на вторник, 24 марта, Россия совершила массированную атаку на Украину: враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 и много ударных дронов. Есть разрушения, погибшие и раненые.

"Телеграф" рассказывает о последствиях ночных обстрелов. Взрывы прогремели в Запорожье, Харькове, Сумах и Шостке, в Херсоне и Полтаве.

Обновлено. Около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд сообщением Слатино — Харьков. Россияне ударили FPV-дроном в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино. На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

Дрон пробил крышу вагона

Вагон получил существенные повреждения

В момент удара електричка была на станции

Также утром Россия нанесла удар по одному из районов Запорожья. В результате атаки загорелась АЗС, возникло задымление.

Запорожье — дрон попал в многоэтажку

Россия нанесла по Запорожью массированный комбинированный удар беспилотниками и ракетами, сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры. Повреждение получило здание торгового центра в центре города.

Поврежден ТЦ

Повреждена крыша торгового центра

Многоэтажка, в которую попал дрон

Пожилые жители пострадавшего района

В многоэтажке загорелись несколько этажей

Враг бил по частным домам

По состоянию на 5:12 было известно, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Сумы — беспилотник ударил в маршрутку

Ночью россияне активно обстреливали город беспилотниками. Как сообщает местный Telegram-канал Sumyregion, незадолго до 6 часов утра один из вражеских дронов попал в маршрутку в Сумах на выезде из города. По предварительным данным, без погибших, водитель получил контузию и находится в шоковом состоянии.

Полтавская область — есть жертвы

Жители областного центра услышали громкий взрыв. Вскоре глава Полтавской ОВА Виталий Дяковнич сообщил, что в результате вражеской атаки в Полтавской общине повреждены жилые дома и гостиница. Возникли пожары.

После взрыва в небо поднялся дым

Поврежденное здание

В многоэтажке вылетели окна и рамы

Пострадавший дом

По предварительным данным, погибли два человека. Еще 11 – травмированы.

Херсон — мужчина погиб в собственном доме

Утром российские террористы обстреляли Центральный район Херсона, убив в собственном доме мирного херсонца, сообщил руководитель МВА Ярослав Шанько.Тело мужчины из-под завалов деблокировали спасатели.

Шостка — массированная атака

Кроме того, ночью Россия массированно атаковала Шостку Сумской области. По данным мониторинговых каналов, враг направил на город минимум 15 "Шахедов" и управляемые авиационные бомбы (КАБ). Мэр Шостки Николай Нога подтвердил, что в ночь на вторник враг нанес авиационный удар по Шосткинской территориальной общине.

Харьков — попадание дрона

Мэр областного центра Игорь Терехов проинформировал, что вражеский дрон упал в Слободском районе. Беспилотник попал в открытую территорию без пострадавших и разрушений.

Чем Россия била по Украине и какова главная цель ударов

По данным мониторингов, минувшей ночью Россия применила 15 крылатых ракет Х-101, 8 баллистических ракет Искандер-М, 3 ракеты Искандер-К/Х-101, 250-300 БпЛА разных типов, 4 КАБы (Шостка/окрестности), 4 ракеты Торнадо-С, 2 ракеты Торнадо-С. Основное направление атаки: Полтава, Ивано-Франковская область (Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Карта движения враждебных целей. КАБы и Торнадо-С обозначены белым пунктиром.

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 22 марта враг в очередной раз атаковал Украину "шахедами". В результате обстрела в Одесской области погибла проводница, в Сумах враг ударил по спасателям, а в Киевской области были серьезные пожары.