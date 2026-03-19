"Шахед" попал в здание СБУ во Львове. Все подробности российской атаки (видео, карта)

Спасатели работают на месте попадания

В ночь на 19 марта под атакой дронов России оказалась Львовская область. Ва Львове "шахед" попал в здание Главного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщают во Львовской ОВА, в результате атаки есть разрушения, но обошлось без пострадавших. Взрывы в городе раздались после 22:00 18 марта.

Попадание произошло в здание СБУ, возле которого обнаружены обломки дрона. На месте работают спасатели, призывающие не трогать неизвестные предметы, а тем более куски дрона – они могут сдетонировать.

По данным мониторов, "шахед", атаковавший здание СБУ, был на дистанционном управлении. Предварительно он был запущен с южного направления. Дрон пролетел Одесчину, Кировоградщину, Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую и ударил по Львовщине.

Местные каналы уже публикуют видео со звуками взрывов, которые слышали местными во Львове. Последствия атаки и разрушения уточняются.

Отметим, что Главное управление находится в Галицком районе города, недалеко от центра Львова.

Напомним, что в ночь на 19 марта Россия атаковала "шахедами" Одессу. Попадание произошло в жилые дома и многоэтажки в одном из ЖК. Есть по меньшей мере три пострадавших.

Ранее "Телеграф" рассказал, что недавно Россия нанесла удар по Запорожью. Пострадали восемь сотрудников почтового терминала.