Повреждены дома и школа: Россия атаковала Украинку, почему враг нацелился на город

Последствия вражеских обстрелов зафиксированы в четырех районах столичного региона

Ранним утром в субботу, 14 марта, Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Основным направлением удара стала Киевщина, в частности, враг атаковал город Украинка Обуховского района.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, по состоянию на 8:10 от российской атаки погибли четыре жителя Киевщины, еще 15 пострадали.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения. В сети публикуют последствия ударов врага по городу Украинка: пострадали жилые дома и школа.

Поврежденный дом

Пострадала пятиэтажка

Повреждено здание школы

В школе выбиты окна

Почему враг может бить по городу Украинка

Украинка – это город в Обуховском районе Киевской области, ниже Киева на расстоянии 40 км по Днепру. Город расположен в центральной части Киевской области на правом берегу реки Днепр, юго-восточнее города Киева.

Рядом находится Трипольская ТЭС, которая также в очередной раз попала под обстрел 14 марта. Мощность ТЭС до российских атак составляла 1800 МВт.

Россияне могли выбрать Украинку целью для атаки именно потому, что она является городом-спутником Трипольской ТЭС. Хотя в ходе предыдущих атак она получила существенные повреждения, энергообъекты района (энергетические узлы, подстанции и линии электропередач) критически важны для сохранения стабильности энергетической системы Киевщины.

Украинка

Как известно, Украинка расположена вблизи стратегических трасс на Киев. В ходе ударов россияне нередко используют русло Днепра в качестве "коридора" для пролета крылатых ракет и беспилотников, чтобы обойти средства ПВО.

Россия атаковала Киевщину — что известно

Последствия атаки есть в четырех районах области, по состоянию на 8 утра было известно о четырех погибших. Еще 15 жителей области пострадали: трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Россияне нанесли удары по жилым домам, учебным заведениям, предприятиям и объектам критической инфраструктуры. Больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах.

Последствия ударов:

Вышгородский район: повреждены многоэтажки и складские помещения

повреждены два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив, автомобили

повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения

повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения Бучанский район: поврежден частный дом

Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал фото и видео из Броваров, пострадавших от российских ударов 14 марта. В городе много повреждений, есть жертвы.