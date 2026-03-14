Пошкоджено будинки та школу: Росія атакувала Українку, чому ворог націлився на місто

Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у чотирьох районах столичного регіону

Рано вранці у суботу, 14 березня, Росія вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Основним напрямком удару стала Київщина, зокрема ворог атакував місто Українка Обухівського району.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, станом на 8:10 від російської атаки загинули четверо жителів Київщини, ще 15 постраждали.

В Обухівському районі пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення. В мережі публікують наслідки ударів ворога по місту Українка: пошкоджено житлові будинки та школу.

Пошкоджений будинок

Постраждала п'ятиповерхівка

Пошкоджено будівлю школи

У школі вибито вікна

Чому ворог може бити по місту Українка

Українка — це місто в Обухівському районі Київської області, нижче Києва на відстані 40 км по Дніпру. Місто розташоване у центральній частині Київської області на правому березі річки Дніпро, південно-східніше від міста Київ.

Поруч розташовано Трипільську ТЕС, яка також вкотре потрапила під обстріл 14 березня. Потужність ТЕС до російських атак становила 1800 МВт.

Росіяни могли обрати Українку ціллю для атаки саме тому, що вона є містом-супутником Трипільської ТЕС. Хоча в ході попередніх атак вона зазнала суттєвих ушкоджень, енергооб'єкти району (енергетичні вузли, підстанції та лінії електропередач) критично важливі для збереження стабільності енергетичної системи Київщини.

Як відомо, Українка розташована поблизу стратегічних трас до Києва. В ході ударів росіяни нерідко використовують річище Дніпра як "коридор" для прольоту крилатих ракет та безпілотників, щоб обійти засоби ППО.

Росія атакувала Київщину — що відомо

Наслідки атаки є у чотирьох районах області, станом на 8 ранку було відомо про чотирьох загиблих. Ще 15 жителів області постраждали: троє з них перебувають у важкому стані.

Росіяни завдали ударів по житлових будинках, закладах освіти, підприємствах та обʼєктах критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень в Обухівському та Броварському районах.

Наслідки ударів:

Вишгородський район : пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення

: пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення Броварський район : пошкоджено два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив, автівки

: пошкоджено два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив, автівки Обухівський район : пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення

: пошкоджено дві школи та дитячий садок, три приватні житлові будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення Бучанський район: пошкоджено приватний будинок

Нагадаємо, фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав фото та відео з Броварів, які постраждали від російських ударів 14 березня. У місті багато пошкоджень, є жертви.