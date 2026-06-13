Вибухи в Криму та підготовка нової масованої атаки РФ. Хронологія війни - день 1571

13 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 13 червня. На фронті продовжуються бої — тільки за минулу добу зафіксували близько 200 бойових зіткнень, при цьому найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Гуляйпільський. Монітори повідомляють про загрозу нового масованого удару Росії з застосуванням "Орєшніка" в найближчі 1-2 дні.

Як проходить 1571-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Моніторингові канали повідомляють про масовану атаку дронів на Росію. В Криму чули вибухи.

Але й над Україною є ворожі безпілотники. У Миколаєві пролунав вибух.

Тим часом карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 13.06.2026

Ситуацією в Україні 12 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія готує удар "Орєшніком" і атакує залізницю під Харковом. Хронологія війни — день 1570

Про новини та події 11 червня "Телеграф" розповідав тут: Загроза удару "Орєшніком" та вибухи на окупованих територіях. Хронологія війни — день 1569

Про те, що відбувалося 10 червня, читайте у трансляції: Влучання дрона у Павлограді та питання демобілізації. Хронологія війни — день 1568