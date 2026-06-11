Вибух у Запоріжжі та напружена ситуація в Костянтинівці Хронологія війни - день 1569

11 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі четвер, 11 червня. Російський тиск на фронті не вщухає. Зокрема чимала загроза нависає над Костянтинівкою, адже, за окремими даними, в місто вже могли просочитись росіяни. Тим часом Україна завдає ударів по Росії та по окупованих територіях, чи не найбільше дістається Криму.

Як проходить 1569-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Запоріжжі було чутно вибух.

Унаслідок атаки росіян на Павлоград поранень зазнали 12 людей, серед яких — 13-річний хлопчик.

У Костянтинівці українські військові ведуть міські бої з особовим складом противника, який просочився у місто. Про це у коментарі hromadske розповів командир батальйону безпілотних систем 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Костянтинівка на карті DeepState

"Сама Костянтинівка перебуває в напівоточенні через те, що противник просунувся в районі Часового Яру та Берестків. Евакуація, постачання та введення нашої піхоти до Костянтинівки дуже ускладнені", — розповів Ярий.

Про новини та події 10 червня "Телеграф" розповідав тут: Влучання дрона у Павлограді та питання демобілізації. Хронологія війни — день 1568

Про те, що відбувалося 9 червня, читайте у трансляції: Допомога від Німеччини та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1567

Ситуацією в Україні 8 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером, а у Запоріжжі вибухи. Хронологія війни — день 1566