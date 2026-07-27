Росія б'є КАБами по Сумщині та готує атаку на Київ. Хронологія війни – день 1615

27 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 27 липня. Обстановка на фронті залишається напруженою, особливо активні російські військові на Покровському та Слов’янському напрямках. Але не припиняють вони терору і проти мирного населення України. Крім того, є інформація про можливу масовану атаку на Київ та передмістя.

Як проходить 1615-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ймовірність масованої комбінованої атаки на середньому рівні, повідомляють монітори. За їх даними, Росія завершила підготовку до наступної ракетної атаки, проте стратегічна авіація та флот не активні, балістичні загрози на ніч на середньому рівні і в повітряному просторі одинарні безпілотники. Ймовірні додаткові запуски груп БпЛА вподовж ночі для атаки міст на Півдні та Сході (Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса).

На території Сумської громади зафіксували сім ударів КАБами, постраждали п'ятеро цивільних осіб.

Карта бойових дій станом на початок доби 27 липня виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 27.07.2026

Про новини та події 26 липня "Телеграф" розповідав тут: Загроза удару по Києву та потоплення підбитого Росією судна під Одесою. Хронологія війни – день 1614

Про те, що відбувалося 25 липня, читайте у трансляції: Погрози Ірану Україні та удар по "Новій пошті" у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1613

Із ситуацією в Україні 24 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза обстрілу та нова хвиля мобілізації в Росії. Хронологія війни – день 1612