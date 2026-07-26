Наліт дронів на Росію та вибух у Миколаєві. Хронологія війни – день 1614

26 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 26 липня. Росіяни посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 202 бойових зіткнення. Тим часом загроза масованого обстрілу українським міст зберігається.

Як проходить 1614-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Миколаєві було чутно вибух. Тим часом дрони летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території України.

Напрямок руху дронів, які летять атакувати Росію та ТОТ

Про те, що відбувалося 25 липня, читайте у трансляції: Погрози Ірану Україні та удар по "Новій пошті" у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1613

Із ситуацією в Україні 24 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза обстрілу та нова хвиля мобілізації в Росії. Хронологія війни – день 1612

Про новини та події 23 липня "Телеграф" розповідав тут: Новий пакет санкцій проти Росії та загроза масованого обстрілу. Хронологія війни – день 1611