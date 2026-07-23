Вибухи у Луганську та критичні наслідки обстрілів суден у Чорному морі. Хронологія війни – день 1611

23 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 23 липня. Російські війська посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 211 бойових зіткнень. Тим часом Україна продовжує атакувати Росію та тимчасово окуповані території

Як проходить 1611-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Луганську було чутно вибуху, після якого піднявся дим, — "АТЕШ". Попередньо відомо про атаку дронів.

Через російські атаки на цивільні судна у Чорному морі сьогодні жоден корабель не пройшов через морський коридор. Україна скликає термінове засідання ради ООН, повідомив очільник МЗС Сибіга.

Про те, що відбувалося 22 липня, читайте у трансляції: Новий глава КОВА та зменшення запасів пального на АЗС на Дніпропетровщині. Хронологія війни – день 1610

Із ситуацією в Україні 21 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський звільнив Сирського та призначить Драпатого головкомом ЗСУ. Хронологія війни – день 1609

Про новини та події 20 липня "Телеграф" розповідав тут: Росія вдарила по "Епіцентру" та будинку у Сумах. Хронологія війни – день 1608