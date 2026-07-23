В России атакован важный объект, Берлин интересуют изменения в верхушке ВСУ. Хронология войны – день 1611

23 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 23 июля. Российские войска усилили давление на фронте. За минувшие сутки произошло 211 боевых столкновений. Тем временем Украина продолжает атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Как проходит 1611-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

07:25 В ночь на четверг россияне атаковали Сумскую и Одесскую области, в областных центрах было зафиксировано по несколько взрывов. Ожидаем подробностей от местных администраций.

Неспокойно было и на временно оккупированных территориях. Россияне пытались отразить воздушные атаки в районе крымской Феодосии и в Луганской области. Вероятно, было несколько успешных попаданий.

В самой же России после успешного попадания ярко горит база сжиженного газа "НС-Ойл" в Ульяновской области. Также, вероятно, были попытки атак на новые склады компании Wildberries, их результативность пока устанавливается.

DPA: Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль надеется в ближайшее время провести переговоры со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Темой беседы могут стать последние кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

00:00 В Луганске был слышен взрыв, после которого поднялся дым, — "АТЕШ". Предварительно известно об атаке дронов.

Из-за российских атак на гражданские суда в Черном море сегодня ни один корабль не прошел через морской коридор. Украина созывает срочное заседание совета ООН, сообщил глава МИД Сибига.

О происходящем 22 июля читайте в трансляции: Новый глава КОВА и уменьшение запасов топлива на АЗС на Днепропетровщине. Хронология войны – день 1610

С ситуацией в Украине 21 июля можно ознакомиться в этом материале: Зеленский уволил Сырского и назначит Драпатого главкомом ВСУ. Хронология войны – день 1609

О новостях и событиях 20 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Россия ударила по "Эпицентру" и дому в Сумах. Хронология войны – день 1608