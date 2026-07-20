Росія тероризує КАБами та дронами Україну. Хронологія війни – день 1608

20 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 20 липня. Поки Україна успішно "виносить" російську морську логістику, росіяни продовжують тиснути на фронт і бити по українських містах, підприємствах та цивільних морських судах.

Як проходить 1608-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Влучання ударного дрона по АЗС у Шевченківському районі Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

Про те, що відбувалося 19 липня, читайте у трансляції: Росія атакувала КАБами Запоріжжя та Донецьку область, ракетами – цивільне судно біля Одеси. Хронологія війни – день 1607

Із ситуацією в Україні 18 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У росіян розбився гелікоптер, а Зеленський відреагував на протести. Хронологія війни — день 1606

Про новини та події 17 липня "Телеграф" розповідав тут: Призначення Зеленського та новий український перехоплювач Циклоп. Хронологія війни – день 1605