Росія тероризує КАБами та дронами Україну. Хронологія війни – день 1608
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20 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 20 липня. Поки Україна успішно "виносить" російську морську логістику, росіяни продовжують тиснути на фронт і бити по українських містах, підприємствах та цивільних морських судах.
Як проходить 1608-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Влучання ударного дрона по АЗС у Шевченківському районі Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.
Про те, що відбувалося 19 липня, читайте у трансляції: Росія атакувала КАБами Запоріжжя та Донецьку область, ракетами – цивільне судно біля Одеси. Хронологія війни – день 1607
Із ситуацією в Україні 18 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У росіян розбився гелікоптер, а Зеленський відреагував на протести. Хронологія війни — день 1606
Про новини та події 17 липня "Телеграф" розповідав тут: Призначення Зеленського та новий український перехоплювач Циклоп. Хронологія війни – день 1605