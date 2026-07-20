Підмосков'я атакували сотні дронів: палають гігантські логістичні хаби та нафтобаза (фото і відео)

Палає найбільший хаб "Вайлдберріз"

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Вночі та рано вранці у понеділок, 20 липня, Москва і Підмосков'я зазнали масової атаки дронів. За попередніми даними, уражено щонайменше три важливі об'єкти у Московській області — знову логістичний комплекс Wildberries, нафтобазу та логістичний парк.

Ураження підтвердили осінт-аналітики Telegram-каналу Dnipro Osint. За їхніми даними, декілька дронів влучили у логістичний комплекс Wildberries у Коледіно (Подольськ, Московський округ). Це найбільший сортувальний центр компанії.

Крім того, безпілотники уразили склади логістичного парку "Южные Врата" поблизу н. п. Білі Столби. На місці почалась масштабна пожежа, деякі склади знищено. Також БПЛА поцілили у нафтобазу у Львовському.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 20:30 вечора напередодні та до 5 ранку у напрямку Московського регіону летіло понад 400 безпілотників. Він стверджує, що більшість нібито "нейтралізована силами ППО на далеких підступах". Ще 85 БПЛА, пише російський чиновник, "знищено на підльоті до Москви".

Палає Wildberries у Подольську — що про нього відомо

Логістичний центр Wildberries у Коледіно (Подольськ, Московський округ) є найбільшим хабом компанії. Після атаки дронів там виникла масштабна пожежа.

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Логістичні хаби маркетплейса Wildberries росіяни використовують для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. У суботу, 18 липня було атаковано два з них — у Московській та Тамбовській областях. Склад у Електросталі (Московська область) охопила дуже сильна пожежа.

Логістичний парк "Южные Врата" потрапив під атаку

Безпілотники також уразили логістичний парк "Южные Врата" поблизу Домодєдово. Це один із найбільших індустріально-логістичних парків в Росії. Його загальна площа перевищує 600 000 кв. м, а територія становить близько 140 гектарів.

Комплекс розташований у районі мікрорайону Білі Стовпи, за 37 км від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД). Територія функціонує як великий логістичний та розподільчий центр, фулфілмент-хаб для маркетплейсів та промислових компаній.

Нафтобаза та промисловий парк

Також під удар потрапила Подольська нафтобаза, там виникло займання. За попередніми даними, атаковано ще й промисловий парк "Гривно" у районі населеного пункту Мотовилове.

Раніше "Телеграф" повідомляв про атаку на Росію 18 липня. Кадри потужної пожежі на Wildberries облетіли мережу.