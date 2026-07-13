Дрони масовано атакували Москву та область. Ворожа ППО збивала їх просто на голови місцевих, є жертви (фото і відео)

Намагаючись захистити Москву, росППО вбила кілька місцевих

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Рано вранці у понеділок, 13 липня, у Московській області пролунали вибухи. У місті Солнєчногорськ місцева ППО збивала дрони над житловими кварталами, є руйнування та жертви.

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що атака почалася з 22 години напередодні. Про наслідки атаки на Московську область інформує Telegram-канал Exilenova+. Дрони збивали над цілою низкою територій, включаючи Одинцово, Наро-Фомінськ, Рузу, Раменське, Подільськ, Ступіно, Домодєдово та Коломну.

В мережі показали як "вдало" відпрацювала ворожа ППО. Після збиття одного з дронів у Солнєчногорську, він упав просто на житлові будинки. Виникла масштабна пожежа.

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Один з дронів під дією російського РЕБ влетів у багатоповерхівку. Фото: t.me/vorobiev_live

Ще один постраждалий від російської ППО будинок. Фото: t.me/vorobiev_live

Пошкоджений дім. Фото: Astra

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в ході атаки на Підмосков'я нібито загинуло троє людей. Ще п'ятеро поранено. Він додав, що РЕБ нібито знешкодив 81 безпілотник, але чомусь не уточнив, що над будинками місцевих. В Московській області призупинили роботу аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський".

Як повідомляв "Телеграф", в ході атаки 30 червня потрапив під удар Центр космічного зв'язку (ЦКЗ) у місті Дубна у Московській області Росії. Раніше він вже був уражений 22 червня.