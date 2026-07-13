Дроны массированно атаковали Москву и область. Вражеская ПВО сбивала их прямо на головы местных, есть жертвы (фото и видео)

Пытаясь защитить Москву, росПВО убило несколько местных

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Ночью и ранним утром в понедельник, 13 июля, в Московской области прогремели многочисленные взрывы. В городе Солнечногорск местная ПВО сбивала дроны над жилыми кварталами, есть разрушения и жертвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что атака началась с 22 часов накануне. О последствиях атаки на Московскую область сообщает Telegram-канал Exilenova+. Дроны сбивали над целым рядом территорий, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Рузу, Раменское, Подольск, Ступино, Домодедово и Коломну.

В сети показали как "удачно" отработала враждебная ПВО. После сбития одного из дронов в Солнечногорске, он упал прямо на жилые дома. Возник масштабный пожар.

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Один из дронов под действием русского РЭБ влетел в многоэтажку. Фото: t.me/vorobiev_live

Еще один пострадавший от российской ПВО дом. Фото: t.me/vorobiev_live

Поврежден дом. Фото: Astra

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ходе атаки на Подмосковье якобы погибли три человека. Еще пятеро ранены. Он добавил, что РЭБ якобы обезвредил 81 беспилотник, но почему-то не уточнил, что над домами местных. В Московской области приостановили работу аэропорты "Домодедово" и "Жуковский".

Как сообщал "Телеграф", в ходе атаки 30 июня попал под удар Центр космической связи (ЦКЗ) в городе Дубна в Московской области России. Ранее он уже был поражен 22 июня.