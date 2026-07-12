Дрони летять атакувати окупантів, а в Одесі лунали вибухи. Хронологія війни - день 1600

12 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 12 липня. Російські війська продовжують тиск на фронті, зосереджуючи зусилля на Донеччині. Тим часом українські війська атакують тимчасово окуповані території та нищать тіньовий флот РФ.

Як проходить 1600-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У напрямку ТОТ летить близько 300 дронів.

Напрямок руху дронів

Російські війська атакували Чорноморськ в Одеській області та саму Одесу. Попередньо відомо про пуск 5 ракет. Також фіксувались цілі у напрямку Дніпра.

Про новини та події 11 липня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський анонсував перевірки після вибухів у Вишневому, а Сумах ще більше жертв. Хронологія війни — день 1599

Про те, що відбувається 10 липня, читайте у трансляції: Створення Об'єднаних сил швидкого реагування ЗСУ, удар по Одещині. Хронологія війни — день 1598

З ситуацією в Україні 9 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський про приліт у Вишневому та ракети для Patriot від США. Хронологія війни — день 1597