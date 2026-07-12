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Дрони летять атакувати окупантів, а в Одесі лунали вибухи. Хронологія війни - день 1600

Автор
Юлія Крутякова
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Автор
1600-й день повномасштабної війни Росії проти України
1600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Фото Генеральний штаб ЗСУ

12 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 12 липня. Російські війська продовжують тиск на фронті, зосереджуючи зусилля на Донеччині. Тим часом українські війська атакують тимчасово окуповані території та нищать тіньовий флот РФ.

Як проходить 1600-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У напрямку ТОТ летить близько 300 дронів.

Дрони летять атакувати окуповані території
Напрямок руху дронів

Російські війська атакували Чорноморськ в Одеській області та саму Одесу. Попередньо відомо про пуск 5 ракет. Також фіксувались цілі у напрямку Дніпра.

Про новини та події 11 липня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський анонсував перевірки після вибухів у Вишневому, а Сумах ще більше жертв. Хронологія війни — день 1599

Про те, що відбувається 10 липня, читайте у трансляції: Створення Об'єднаних сил швидкого реагування ЗСУ, удар по Одещині. Хронологія війни — день 1598

З ситуацією в Україні 9 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський про приліт у Вишневому та ракети для Patriot від США. Хронологія війни — день 1597

Теги:
#Україна #Росія #Війна