Вибухи в Донецьку та невтішні прогнози щодо виробництва ракет Patriot. Хронологія війни — день 1597

9 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 9 липня. Російські війська продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. Монітори попереджають про загрозу нового обстрілу балістикою.

Як проходить 1597-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Виробництво ракет Patriot в Україні займе роки через складні технології та залежність від США, — Bloomberg. Агентство пише, що налагодити випуск ракет-перехоплювачів Patriot в Україні буде непросто. Найсучасніші ракети PAC-3 сьогодні виробляються лише у США та Японії, а ключові компоненти, включаючи системи наведення, постачає обмежену кількість компаній.

Крім того, запуск виробництва вимагатиме створення нового ланцюжка постачальників, спеціального обладнання та підготовки персоналу. Ще однією проблемою стане захист такого підприємства від російських ударів – аналітики не виключають, що безпечніше було б розмістити виробництво у Польщі.

У тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

Про те, що відбувається 8 липня, читайте у трансляції: Прильоти у Харкові та можливий візит Трампа в Україну. Хронологія війни — день 1596

З ситуацією в Україні 7 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Путіна згадали про ядерку, а українців попередили про сильні обстріли. Хронологія війни — день 1595

Про новини та події 6 липня "Телеграф" розповідав тут: Росія вдарила по "Новій пошті", а у Києві зросла кількість жертв. Хронологія війни — день 1594